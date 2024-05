Més de 450 persones participen a les jornades de portes obertes de la UPC a Manresa

Més de 450 persones han participat en les jornades de portes obertes que s’han dut a terme a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC). La darrera es va celebrar aquest dissabte, i encara s’han de fer dues sessions més al junt i al juliol, que seran virtuals.

Les jornades, igual que les que es porten e terme arreu, tenen com a objectiu que futurs potencials estudiants del centre universitari manresà, en alguns casos acompanyats per la família, coneguin els diferents estudis que es poden cursar a la UPC Manresa i l’equipament educatiu. També resoldre dubtes sobre els graus que els interessen i les seves sortides professionals. Així mateix, han rebut informació sobre la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques en empreses, entre altres qüestions.

A la jornada de portes obertes van poder visitar la Biblioteca Universitària, la BCUM, assistir a una presentació general de la UPC Manresa, així com a les exposicions més concretes i detallades dels diferents graus que s’imparteixen al centre. Acompanyats pel coordinador de grau corresponent, van poder visitar els laboratoris, les aules informàtiques, el TechLab Manresa i altres instal·lacions, i van rebre la informació de manera més propera i específica del grau que interessava als estudiants.

El mateix dia també hi van haver sessions informatives per als interessats en els màsters que s’imparteixen al centre.

L'Oficina Jove al Campus de Manresa de l'Oficina Jove del Bages va estar present durant la jornada per mostrar als assistents els serveis gratuïts que s'ofereixen al Campus Universitari de Manresa.

Més portes obertes

La UPC Manresa ha fet diverses jornades de portes obertes dels estudis de graus i sessions informatives dels estudis de màster, presencials i virtuals, al llarg de l’any per poder atendre les peticions de les persones interessades a iniciar aquests estudis el curs 2024-2025.

Hi ha programades jornades de portes obertes de graus els dies 11 i 12 de juny. En aquest cas seran sessions virtuals. S’ha programat una jornada informativa sobre màsters pel 17 de juliol. També virtual.

L’EPSEM, el centre docent de la UPC a Manresa, ofereix els estudis de grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge; Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Química; Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines. Al pròxim curs 2024-25 incorpora la novetat del Master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-Connected Systems. També ofereix el postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.