Envien a judici un home i una dona acusats de tràfic de droga a Manresa

L'Audiència de Barcelona jutjarà dos bagencs, un home i una dona, acusats de tràfic de droga a Manresa. La parella va ser enxampada l'any 2020 en un control policial amb embolcalls de cocaïna i marihuana que pretenien vendre a tercers. Els acusats portaven les substàncies amagades en una bossa de mà i al maleter. La Fiscalia els acusa d'un delicte contra la salut pública i demana una condemna de quatre anys de presó per a cadascun i una multa de 800 euros. El judici se celebrarà el pròxim 23 de maig a la secció novena de l'Audiència.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els acusats van ser enxampats en un control policial la matinada del 15 d'agost del 2020. Els Mossos d'Esquadra els van aturar mentre circulaven amb el seu vehicle i van comprovar que al maleter i a la bossa de mà de la dona hi duien diversos embolcalls de marihuana amb un pes net de 41,46 grams i nou paperines amb cocaïna a l'interior amb un pes de 2,99 grams. El fiscal assenyala que aquestes substàncies les posseïen amb la intenció de vendre-les a tercers consumidors.

Segons la valoració de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del cos de la Policia Nacional, en el moment que van ser enxampats per la policia, la marihuana intervinguda tenia un valor de 211 euros, mentre que la cocaïna es venia per 182 euros en el mercat il·lícit. D'aquesta forma, els acusats haurien obtingut un benefici d'uns 393 euros amb la venda de la droga intervinguda.

El fiscal considera que aquests fets són constitutius d'un delicte contra la salut pública, en la modalitat de les substàncies que causen un greu perjudici per a la salut, i demana per als acusats una condemna de quatre anys de presó, la inhabilitació especial per a l'exercici del dret a sufragi i una multa de 800 euros.

Per al judici oral, es reclama l'interrogatori a l'acusat i a testimonis dels Mossos d'Esquadra que van intervenir en el registre al vehicle, l'informe pericial sobre les substàncies intervingudes en el moment de la detenció o la lectura de la taula oficial de preus de les drogues en el mercat il·lícit corresponent al segon semestre del 2020.