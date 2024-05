Manresa s’apunta a la transhumància

De cop i volta, en un revolt del camí que mena dels Comtals a la finca de can Poc Oli de Manresa, han aparegut a primera hora de la tarda d’aquest divendres un ramat de 16 cavalls i tres rucs. No és que estiguessin perduts. Estan fent un camí de transhumància que va del Garraf fins, en aquest cas, al Berguedà. A Manresa, al mig de la ruta, han fet parada i fonda desafiant la pluja i la xafogor que s’han trobat pel camí. Amb la recompensa de poder pasturar al seu aire en un prat pràcticament verge.

El ramat fa un tram del Camí de la Marina. Van sortir dissabte d’Olivella del parc natural del Garraf. Dimarts va arribar a Montserrat, a can Massana, on s’hi ha estat dos dies per recuperar forces. Aquest divendres han arribat a Manresa i el dissabte al matí aniran cap a Castellnou de Bages. Sortiran de Manresa seguint la riera de Rajadell i passaran pel Xup i Sant Joan de Vilatorrada. A Castellnou faran nit i l’endemà ja emprendran el camí cap Sant Joan de Montdran, al terme municipal de Viver i Serrateix.

Projecte de renaturalització

L’Ajuntament de Manresa ha donat suport logístic a la iniciativa. El ramat pasturarà en un entorn que forma part d’un projecte de renaturalització. El prat en qüestió es troba entre un bosc de ribera de la riera de Rajadell i un bosc de pins i alzines. Es tracta d’un espai obert que es vol mantenir perquè n’hi ha pocs i perquè hi hagi diversitat d’hàbitats, segons el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet. «A Catalunya, o bé hi ha boscos espessos o camps llaurats». En canvi, els ramats de pastura poden garantir que hi hagi espais oberts «i que el bosc no se’n faci amo». A més a més, es contribueix a la fertilització del sòl i permet «utilitzar la natura per cuidar de la mateixa natura». Per aquest motiu Manresa torna a formar part dels camins de transhumància.

Segons Huguet, també és una oportunitat per sensibilitzar la població, «reconnectar els ciutadans amb la ramaderia» per «respectar-la i valorar-la».

Camí de Marina

El trajecte que fa el ramat és una iniciativa de la Fundació Miranda, dedicada a promoure el respecte pels cavalls. La ruta que fan és un itinerari que promou l’Associació Camí Ramader de Marina, que promou la transhumància i a la qual s’adherirà l’Ajuntament de Manresa. «Ens permetrà fer activitats divulgatives al respecte», ha dit Huguet.

L’associació està formada per diversos municipis que hi ha al llarg dels 230 quilòmetres que té el camí entre el Pirineu Oriental fins al litoral del Penedès i el Garraf, passant per la Catalunya central. A més a més de reivindicar la transhumància, també reclama la protecció del territori i una economia sostenible.