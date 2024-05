Manresa aprova una moció de suport institucional al dret a morir dignament

ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i el FNC van presentar al darrer ple una proposició de suport al dret a morir dignament, que va ser defensada per la metgessa Anna Vidal Oliveras, en representació del col·lectiu Capalafí. Va ser aprovada per una àmplia majoria: hi van votar a favor tots els grups excepte Vox, que ho va fer en contra.

La proposició aprovada afirma que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.

L’Ajuntament es compromet a donar suport i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final de la vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats Anticipades.

També, a dotar d’informació i formació específica al personal municipal.

Es convidarà a l’Associació Dret a Morir Dignament Catalunya a consells sectorials o altres òrgans que corresponguin i oferir suport per treballar amb els centres educatius i sanitaris per potenciar activitats de reflexió entorn al dret a una mort digna.

Per això s’establirà amb l’Associació Dret a Morir Dignament Catalunya un acord de col·laboració per al desenvolupament dels punts anteriors que asseguri la divulgació entre la població i la formació necessària entre el personal municipal, i es donarà suport als actes que porti a terme.