La capital del Bages fa el rècord d’alumnes de formació superior

Manresa va superar el curs 2021-2022 la barrera dels tres mil estudiants universitaris cursant formació a la ciutat, segons les dades recollides per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Dels 3.040 comptabilitzats, 2.095 eren no residents que estudiaven a Manresa, 350 eren manresans i 595 cursaven estudis universitaris a Manresa, però no constava quina era la seva residència.

L’Idescat permet remuntar-se onze cursos fins al 2011-2012.

La sèrie permet veure com s’ha passat de 2.240 persones que cursen estudis universitaris a Manresa a més de tres mil. L’augment és progressiu, tal com mostra la infografia que acompanya aquesta informació.

Evolució d'estudiants universitaris / REGIÓ7

Més homes que dones

Dels 3.040 estudiants universitaris hi ha 1.545 homes i 1.495 dones, sempre segons les dades de l’Idescat.

El recompte permet veure, per exemple, que el nombre de manresans que es queden a cursar estudis universitaris a la seva ciutat es manté entorn de 350 durant els anys dels quals s’ofereixen dades.

Els estudiants de fora de Manresa han passat en deu anys de 1.850 a 2.095, però el gran augment es troba en l’apartat dels que estudien a Manres, però no consta la seva residència.

En aquest cas es passa d’una xifra molt baixa, 5, a gairebé sis-cents. Aquí juguen un paper els estudiants estrangers, sobretot francesos, que estudien a la FUB-UManresa.

De 13 a 640 alumnes estrangers

El curs 2011-2012, que és quan comença la sèrie que ofereix l’Idescat, a la Fundació Universitària del Bages tenia 13 estudiants de fora de l’estat Espanyol, dels quals 11 francesos, un alemany i un andorrà.

Aquesta xifra va anar creixent i el curs 2013-2014 a la FUB van estudiar 103 persones de fora de l’estat Espanyol, que representaven el 7% del total de matriculats als estudis de Grau.

El curs 2014-2015 ja hi havia el 10%. Hi havia 39 francesos que començaven el Grau de Fisioteràpia i una vintena d’italians que començaven el de Podologia.

Dels 640 alumnes internacionals que hi havia el curs 2019-2020, el màxim que ha tingut mai i que representava el 36 % del total, es va passar als 559 el 2020-2021, un 30 %. El 2021-2022 van ser també un 30 %, i el 2022-2023, un 28%. Eren 563. Aquest 2023-2024 són l’indicat 27%, el que suposa un total de 566.

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) també atrau alumnat estranger que s’especialitza en la seva formació.

El curs 2021-2022, el darrer del qual disposa de dades, la UManresa va tenir 1.183 estudiants de Catalunya, 204 d’Espanya i 589 de l’estranger. Deixant de banda els de Catalunya, els arribats de l’Estat i de l’estranger van sumar prop de 800 persones.

A la UPC, el mateix curs, van tenir 823 estudiants de Catalunya, 47 de l’Estat i 6 de l’estranger.

Traient els de la Catalunya central i del Barcelonès, n’hi havia més de 300 d’altres comarques que, amb els de la resta de l’Estat espanyol i de l’estranger, van sumar uns 350.

Com a mínim (falten els de Catalunya de la FUB que també van quedar-se a viure a Manresa o a la rodalia), més d’un miler d’estudiants es van haver d’espavilar per trobar un lloc on residir durant el curs.

Manresa cada any hi ha més d’un miler d’estudiants universitaris que necessiten un lloc per viure mentre fan la carrera a la UManresa-FUB i a la UPC-EPSEM.

Al marge de les residències universitàries creades expressament per atendre aquesta demanda, que sumen un centenar de places, l’altra opció són els pisos compartits que han tingut impacte sobre el preu del lloguer.