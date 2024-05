Manresa atrau el doble d’universitaris dels que envia a estudiar a fora

Manresa va superar els tres mil estudiants que cursaven estudis universitaris a la ciutat el curs 2021-2022, però n’hi havia 1.255 més que eren residents a la ciutat que anaven a formar-se a fora. Entre uns i altres són més de quatre mil persones en una ciutat que per cada universitari que marxa a estudiar a fora n’atrau més de dos.

Els manresans que estudiaven a fora de la ciutat eren 1.255, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, mentre que els no residents que cursaven formació universitària a la capital del Bages eren 2.095. Aquí caldria afegir els 595 que l’Idescat va comptabilitzar com a estudiants a Manresa sense que constés la seva residència i que correspondrien a estudiants internacionals, sobretot francesos.

Comparativa per ciutats el curs 2021-2022 / REGIÓ7

A Barcelona, per cada estudiant que marxa fora de la ciutat a estudiar n’atrau sis. És la capital de Catalunya i resulta ben normal aquesta centralitat.

Però què passa a la resta de capitals de província?

Doncs que a Girona encara té més capacitat d’atracció i els estudiants forans que atrau multipliquen per 7 els locals que exporta.

A Lleida gairebé també es multipliquen per 7 mentre que a Tarragona és per 4.

Més enllà de les capitals provincials una ciutat que ha sabut jugar les seves cartes en el món universitari ha estat Vic.

La capital d’Osona té 830 vigatans que estudien a fora de la ciutat i 5.075 forans que han triat Vic per cursar estudis universitaris.

La proporció és de 6 a 1 molt similar a la de Barcelona. El triple que Manresa.

Les grans xifres mostren com Barcelona té cent mil persones que realitzen estudis universitaris a la ciutat; a Girona són 11.260; a Lleida, 9.625; a Tarragona, 8.840; a Vic, 5.370 i a Manresa, 3.040.

D'on provenen?

A Barcelona, el 30% dels alumnes universitaris totals provenen de la mateixa ciutat, a Girona són el 13%; a Lleida, el 22%; a Tarragona el 17%; a Manresa, l’11% i a Vic, el 5%.

Vic té el percentatge més alt

Si es mira el mateix des d’un altre angle, Vic és la ciutat que més percentatge d’estudiants de fora té de les analitzades. El 95% de l’alumnat que cursa estudis a Vic prové de fora de la ciutat.

Quan es parla de Vic, Manresa i universitat cal recordar que fa 10 anys la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes de Vic van signar un acord federatiu que va permetre crear la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

D’aquesta forma, la FUB passava d’estar adscrita a la UAB a ser universitat.

Una aliança que ha superat els 10.000 alumnes de titulacions oficials, més de 2.000 dels quals estudien a Manresa.

La capital del Bages té l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC amb un miler d’alumnes cursant estudis universitaris públics i un potent projecte de transformació a la Fàbrica Nova. Construir un pol de concentració de tecnologia per atraure i retenir talent local i internacional; que ofereixi un itinerari formatiu tecnològic complet; que desenvolupi activitat de recerca i transferència de tecnologia; que contribueixi a la regeneració urbana, social i econòmica de Manresa i l’entorn de la Catalunya Central.

Un espai de creació de noves empreses i de serveis avançats per a les ja existents. Aquests són els trets principals del projecte que lideren i impulsen, en l’escenari de la Fàbrica Nova, l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), a través de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), que es traslladarà a l’antic complex fabril de l’avinguda de Bertrand i Serra.

750 matriculats al campus d’Igualada

Aquest curs 2023-2024, el Campus Universitari d’Igualada ha superat els 750 alumnes i d’aquí un parell de cursos, un cop hagi finalitzat la implementació del nou Grau en Informàtica i el nou grup del Grau en Infermeria, el campus assolirà els 1.000 estudiants universitaris. Tot i això, el repte que ha fet públic l’Ajuntament d’Igualada és que el 2030 aquesta xifra arribi als 1.500 estudiants.

A la comparativa d’estudiants universitaris per ciutats del curs 2021-2022 no apareix Igualada perquè com que moltes titulacions són compartides amb Lleida, els alumnes no es discriminen. Segons van explicar des de la capital de l’Anoia ja s’han realitzat les modificacions corresponents als sistemes informàtics perquè a partir d’aquest curs ja apareguin diferenciats els estudiants del campus d’igualada.