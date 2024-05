L’ou com balla i les catifes de Corpus tornen al claustre de la Seu de Manresa

La festivitat de Corpus d’enguany torna a portar tradicions com l’ou com balla i les catifes de colors a la basílica de la Seu de Manresa.

El tret de sortida d’aquesta festivitat, que varia cada any en funció de la Pasqua, serà dijous 30 de maig, dia de Corpus Christi, a les 10.45h, quan es beneirà l’ou i es col·locarà sobre la font guarnida de flors.

Com a novetat d’aquest any, l’ou com balla i les catifes de colors es podran visitar fins al dijous 6 de juny, en l’horari habitual d’obertura del temple: de dilluns a divendres de 10.30h a 13.30h i de 16h a 19h, dissabte de 10.30h a 14h i de 16h a 19h i diumenge de 12h a 14h i de 17h a 19h.

L’ou com balla és una de les manifestacions més singulars de Corpus i ha esdevingut tot un símbol d’aquesta festivitat. És per això que la basílica de la Seu va decidir recuperar aquesta tradició l’any 2018, després de trenta-cinc anys sense celebrar-se. La d’enguany serà la cinquena edició.

Com l’any passat, es col·locarà una font amb un circuit tancat d’aigua al claustre de la Seu, que serà engalanada amb flors blanques i vermelles i coronada amb un ou buit sobre el brollador.

A més, es recuperen les tradicionals catifes de Corpus que ocuparan tres ales del claustre. Malgrat que tradicionalment es feien amb flors, les que es podran veure a la Seu són fetes amb serradures tintades.

Origen de la tradició

Amb més de set-cents anys d’història, el Corpus Christi és una de les festivitats més assenyalades del calendari. Entre els segles XV i XVII, la Catedral de Barcelona va començar a acollir l’ou com balla, una imatge que volia simbolitzar la Sagrada Forma dins d’una custòdia i que es va acabar estenent a altres llocs de Catalunya. L’ou, l’aigua i l’abundància de flors representen la fecunditat i regeneració pròpies de la primavera.

Missa de Corpus

A banda de la benedicció de l’ou com balla, diumenge 2 de juny a les 18h se celebrarà a la Seu de Manresa una missa de Corpus, seguida de la processó al voltant de la basílica portant la custòdia.