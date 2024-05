Manresa impulsa un nou model d’atenció integrada social i sanitària

Sis agents del territori dels àmbits de salut i social presentaran aquest dijous un projecte per millorar l’atenció a les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Manresa. L’acte es farà a les 6 de la tarda a l’Espai Descobreix del TecnoBages, en el marc de les activitats que s’organitzen amb motiu de la 42 edició de l’ExpoBages. Es tracta d’un projecte pioner que permetrà desplegar un nou model d’atenció integrada social i sanitària a la capital del Bages.

La iniciativa és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Althaia, la Fundació Sant Andreu Salut, l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central i la Fundació Universitària del Bages, institucions que ja treballaven plegades en l’Agenda Compartida en Salut i Social Manresa – Bages, que és on es va detectar la necessitat d’integrar els dos sistemes (el social i el sanitari) per tal de poder atendre de la millor manera possible les persones en situació de dependència i/o necessitats complexes que són usuàries del SAD de Manresa i també dels centres d’atenció primària de la ciutat.

Per fer-ho possible, s’ha definit un model de treball en xarxa per coordinar els recursos de les carteres dels serveis socials i de salut que incorpora també l’ús de noves tecnologies. Una de les primeres accions que s’ha portat a terme en el marc del projecte és el desenvolupament d’un sistema informàtic compartit (Alexia) que engloba tant la informació social i com la sanitària de la persona usuària, fomenta el treball col·laboratiu i millora la comunicació entre els professionals d’atenció primària (Salut) i els del SAD (Social), i també entre la persona usuària i aquests professionals.

En aquests moments, els diferents agents implicats en el projecte treballen per engegar una prova pilot que permetrà comparar, avaluar els resultats i validar el model. En aquesta prova també s’analitzarà la viabilitat d’ús d’altres eines tecnològiques que permeten parametritzar riscos, com ara temes alimentaris o caigudes, o fer seguiment de la medicació, entre altres qüestions. Per desenvolupar aquesta tecnologia es compta amb la implicació de 9 empreses tecnològiques, el 65% de les quals són de Manresa.

Beneficis de l’atenció integral social i sanitària

Un cas tipus que podria beneficiar-se d’aquest nou projecte podria ser un matrimoni d’edat avançada que viu sol al seu municipi sense suport familiar proper. Una de les dues persones del matrimoni requereix ajuda en les activitats de la vida diària i té cinc malalties cròniques.

Amb el sistema actual, aquesta persona podria estar atesa per diferents dispositius del sistema de serveis socials com són la treballadora social de l’Ajuntament, la treballadora familiar del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), i l’equip del Centre de Dia i el professional de la teleassistència. Pel que fa a salut, aquesta persona podria ser atesa, entre altres, per l’equip d’atenció primària, els especialistes de l’hospital d’aguts i de l’hospital d’atenció intermèdia o l’equip d’hospitalització domiciliària.

Situacions d’aquest tipus fa que, tot i que els professionals es coordinin, l’atenció acabi sent fragmentada. Amb l’atenció integral social i sanitària, l’objectiu és oferir una atenció més centrada amb un sistema de valoració i un pla d’atenció únic, fomentant el model de gestió de cas. Això implica que cada persona usuària tindrà uns interlocutors concrets, que disposaran de la informació dels dos àmbits actualitzada al moment. Aquesta sincronització, que s’obtindrà a través de la tecnologia, permetrà oferir-li una única resposta, tenint en compte la situació social i de salut.

Cal tenir en compte que el pla de treball que elabora un professional de la salut no només està condicionat per l’estat de salut de la persona sinó també per la seva situació social, i viceversa en el cas del pla d’atenció social. El fet que amb aquest nou model s’integrin ambdues mirades permet que els professionals puguin prendre millors decisions que reverteixen en una millor atenció a la persona i als seus cuidadors alhora que millora l’experiència percebuda.