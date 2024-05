El TechLab de la UPC de Manresa obrirà l’estiu per oferir tallers a infants i joves

La relació entre art, ciència i l’enginyeria; aprendre a identificar minerals amb els cinc sentits; o com fabricar un fòssil, són algunes de les opcions que oferirà aquest estiu el TechLab de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.

Els estudiants d’ESO que vulguin conèixer la relació entre l’art i la ciència i l’enginyeria poden apuntar-se al taller “Art i enginyeria” on realitzaran un seguit d’activitats que van des de la creació digital a la programació de robots, passant per un taller de fotografia de cianotípia entre d’altres. Aquesta activitat es durà a terme de l’1 al 8 de juliol en horari de matí.

Per als infants de primària, i amb la col·laboració amb el Museu de Geologia Valentí Masachs, es realitzaran dos tallers: “Els minerals amb els sentits” que tindrà lloc el 25 de juny i on aprendran a identificar els minerals utilitzant els cinc sentits i també veuran el funcionament d’una talladora làser per fer una caixa on col·locar una mostra dels minerals.

L’endemà, el dia 26, hi haurà l’activitat “Què és un fòssil i com en puc fabricar” on es descobrirà com es formen els fòssils i com expliquen l’evolució de la vida al llarg del temps. Els participants també tindran l’oportunitat de crear el seu propi fòssil.

Així mateix, s’han programat dos tallers per apropar infants i joves al disseny i a la fabricació digital. Aquests són “De vacances” on es pot personalitzar una placa acrílica acompanyada d’una base amb llums leds i “Crea el teu puzle”. Es faran el 27 i el 28 de juny respectivament.

Per a professors de secundària

Com cada estiu també es realitza el taller “Recursos de robòtica enfocats al nou pla d'estudis”. En aquest cas adreçat a professor de secundària que vulguin crear nous continguts a les seves aules en els camps de la robòtica, l’electrònica, la programació d’aplicacions, la impressió 3D, i altres tecnologies. L’activitat està inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació.