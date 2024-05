Carles Ranco: «Qui ve a mirar un cotxe elèctric ja té la idea de comprar-lo»

Carlos Ranco treballa pel Grup Autobages com a comercial de la xinesa DSFK, la japonesa Subaru, i la coreana Ssangyong. Ahir exposa va a l’ExpoBages

Xinesos, japonesos i coreans, són pioners en el mercat del vehicle de zero emissions. Ho noteu?

Hi ha una mica de tot. De la marca coreana tenim vehicles elèctrics, però no híbrids i de DFSK tenim un parell de models elèctrics i un parell de gasolina. En el tema de la hibridació són d’extrems. O te’n vas al 100 % elèctric o a la combustió tradicional.

Aquí l’elèctric puja, però la demanda encara és pobra en relació amb altres països. Per què?

Qui es compra un cotxe elèctric és perquè se’l creu i ja hi està una mica familiaritzat. Hi ha un percentatge molt alt de clients amb vehicles elèctrics que abans s’han posat plaques solars a casa, i quan veuen que aquesta energia els surt gratis i fins i tot els en sobra per vendre, valoren com a positiva l’opció del vehicle elèctric.

Encara hi ha desconeixement respecte a aquest tipus de vehicles?

La gent demana molt consell. Qui fa 30.000 quilòmetres l’any, o un viatjant, no pot tenir un cotxe elèctric perquè no tindria prou autonomia. Un es pot planificar una ruta de mil quilòmetres i les parades que farà, però si amb un cotxe tèrmic trigarà 10 hores, amb un d’elèctric s’hi han d’afegir les parades d’hora o hora i mitja per carregar. Per tant, qui ve a mirar cotxes elèctrics és perquè ja té la idea de comprar-lo. Si no, ja te’n demanen un altre.

Híbrids, de gasolina, dièsel...?

Sobretot híbrids, tot i que hi ha gent que encara té por de les bateries. Però el problema és que, híbrids i elèctrics, haurien de ser més barats. Els preus encara són dissuasius perquè un mateix cotxe, si és tèrmic et pot costar 25.000 euros, i si és elèctric 40.000. S’ha de valorar si aquesta inversió de més compensa.

Es venen més vehicles de gasolina del que podria semblar?

Per descomptat, i molts clients opten pel sistema de compra flexible. Ara hi ha l’opció de comprar-lo sense pagar-lo tot sinó en quotes durant quatre anys, i després el client ja veurà si es queda el cotxe, o el torna i el canvia. D’aquesta manera, sap que encara que sigui de gasolina, no tindrà el problema de les etiquetes per excés d’emissió, i és una manera de donar-se un marge de temps per veure com ha evolucionat la tecnologia i les restriccions.