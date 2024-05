La comunitat de l’escola Valldaura es manifestarà per reivindicar l'edifici nou

La comunitat de l’escola Valldaura de Manresa es manifestarà dilluns vinent, 3 de juny per la situació del centre, en barracons des que es va posar en marxa fa 15 anys i sense expectatives que es construeixi el nou edifici escolar. Al centre s’ha creat una assemblea mixta formada per famílies d’alumnes i docents per reivindicar millores.

Una de les primeres accions serà la manifestació de protesta que començarà a 2/4 de 5 de la tarda al centre i que és previst que acabi davant dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya central, a la carretera de Vic.

Es dona el cas que serà la segona manifestació que hi haurà a Manresa en pocs dies per denunciar la situació de centres educatius. El passat dijous 16 de maig, un centenar de docents, famílies d’alumnes i estudiants de l’institut Pius Font i Quer, ja es van manifestar pels carrers de la ciutat en protesta per la massificació a l'institut i per demanar més recursos.

Mòduls prefabricats

A la protesta s’hi afegeix ara l’escola de Valldaura. La comunitat del centre recorda que el col·legi va néixer fa 15 anys en cargoleres provisionals.

A principis del curs 2021-2022 l’Ajuntament va adquirir uns terrenys als carrers Mossèn Vall i Rubió d’Ors per al nou edifici. El setembre del 2021 el govern va fer pública la compra i ho va anunciar a la direcció del centre.

Hi havia l’acord que l’Ajuntament avançaria els diners del 100% de les obres, uns 7,5 milions d’euros, i la Generalitat li retornaria el 80 %. El conveni s’havia de formalitzar el desembre del 2023, però no va ser possible pels canvis al capdavant del departament d’Educació, la impossibilitat d’acordar uns nous pressupostos i finalment per la convocatòria d’eleccions anticipades.

Segons la comunitat de l’escola, hi ha un compromís signat per construir el centre quan hi hagi pressupostos vigents. Un protocol d’intencions. Però no se sap quan n’hi haurà. Davant aquesta situació el centre «denuncia la precarietat dels barracons, que afecta el benestar de la comunitat i perpetua la segregació escolar a Manresa». D’aquí la manifestació com a primer pas per reivindicar millores.