Endesa presenta a Manresa el salt que està fent de la via oral a la digital per donar indicacions als seus tècnics

Un centre de transformació al carrer de la Concòrdia de Manresa ha servit per presentar, aquest dilluns al matí, el salt que està portant a terme Endesa a l'hora de transmetre les ordres de maniobres als tècnics desplaçats sobre el terreny. D'enviar les ordres oralment via telefònica, amb els inconvenients que això comporta, perquè aspectes com la cobertura deficitària, els sorolls de trànsit i la contaminació acústica, poden dificultar la transmissió de la informació necessària, es fa el salt a la digitalització mitjançant una App al mòbil a través de la qual reben les ordres els tècnics. A banda de ser un sistema que fa guanyar temps i precisió, també suposa un estalvi. Endesa calcula que, anualment, s'estalviarà un mínim de 600.000 trucades. A banda, les millores, recalca, repercutiran en la qualitat del servei per a l'abonat.

Un operari amb l'aplicació amb què els arriben les ordres del centre de control d'Endesa per fer les maniobres / G.C.

Reduir el 54% de maniobres que es fan via trucada

En concret, l'any passat es van realitzar a Catalunya un total de 1.231,703 maniobres des del centre de control de la companyia. D'aquestes, un 54% (585.127), es van fer utilitzant el telèfon. La resta, es van executar de forma digital des del centre de control mitjançant els telecomandaments instal·lats a la xarxa de mitja tensió. El que es persegueix és que tot es faci via digital. Després de fer el salt a tot Catalunya, on es va fer una primera prova pilot a Tarragona, el Projecte E-Cho, s'exportarà, també a la resta de l'Estat.

El canvi de la comunicació l'ha explicat a Manresa Cristina Soler Garcia, responsable de Programació de la unitat territorial de la Catalunya Central d'Endesa. "És la digitalització de les comunicacions del Centre de Control de Catalunya per fer-les més eficients i àgils. Fins ara, aquest intercanvi d'ordres s'executava de viva veu, per telèfon o amb emissores de radiofreqüència, amb les interferències conjunturals que suposen aquests mitjans, com poden ser problemes de cobertura deficitària o de contaminació acústica, que podia fer que el treballador que estigués executant aquella maniobra no l'entengués correctament, que hi hagués algun error comunicatiu...". El treballador havia de parlar amb el centre de control, que li donava la instrucció de la maniobra que havia d'executar i, "per protocol, aquest personal l'havia de repetir per ratificar que l'havia entès i que era correcta". Això, lògicament, feia més llarg el procés. "Amb l'E-Cho, el que s'aconsegueix és que el personal rep la instrucció a través de l'aplicació mòbil per escrit, i això suposa una millora en claredat i nitidesa, però, sobretot, en rapidesa i en seguretat per al treballador en un dels processos més delicats i crítics en la gestió de la xarxa". Quant a l'estalvi de temps que suposa, ha comentat que, via telefònica, un operador només pot gestionar una actuació, mentre que, gràcies a l'apliació, en pot gestionar més d'una al mateix temps.

Els dos tècnics accedint al centre de transformació del carrer de la Concòrdia de Manresa / G.C.

Pel que fa a la seguretat, permet saber en tot moment a on es troba el treballador perquè "a l'aplicació surt en la geolocalització que està en el centre de transformació correcte. Així, evites errors operatius, com ara que no hagi entès el número del centre transformador". L'operari rep la instrucció i l'executa, i el centre de control ratifica que s'ha executat.

Un exemple: hi ha una avaria a Manresa i cau el servei en un barri sencer. "El primer que fa el centre de control és mirar si, telecontroladament, hi ha instal·lacions que permeten fer remotament les maniobres. Acoten el punt de l'avaria i, si queden trens transformadors que s'han d'acotar, es dona la instrucció als tècnics que han d'anar sobre el terreny. A partir d'aquí, sí que se'ls envia: ves a maniobrar aquesta cabina d'aquesta instal·lació, i segueixen les passes de l'aplicació", on queda tot registrat.

La companya es troba immersa en un programa de digitalització de tots els processos Endesa es troba immersa en un programa global per a la transformació digital de tots els seus processos gràcies a l’ús de noves tecnologies i instruments, des del Big data i el machine learning, a la realitat augmentada, la intel·ligència artificial, la robòtica i el desplegament dels sensors IOT per millorar l'eficiència de la xarxa elèctrica. D’entre els projectes innovadors, en destaca la creació d’un bessó digital, batejat com a Network Digital Twin, una rèplica exacta de la xarxa disponible digitalment i des de la qual es poden realitzar simulacions en totes les condicions possibles, controlar en temps real el funcionament dels diferents components, realitzar un manteniment preventiu i interactuar amb el personal de camp de forma més eficient. La companya fa notar que l’aposta per la digitalització és un factor clau per fer front a l’emergència climàtica i al procés de transició energètica.

