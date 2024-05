Les Piscines Municipals de Manresa han estalviat dos milions de litres d'aigua

Les piscines municipals de Manresa han estalviat més de dos milions de litres d’aigua durant el període d’emergència a causa de la sequera que va començar el passat febrer i es va acabar aquest abril, quan es va passar a la fase d’excepcionalitat i s’han relaxat algunes de les restriccions que hi havia. Ha suposat un estalvi del 18%, que és l’equivalent a 2.043 metres cúbics. Els esmentats dos milions de litres d’aigua.

Des del moment que es va entrar en situació d’emergència, equipaments com les piscines municipals van haver de seguir la normativa dictada pel Pla de Sequera aprovat al Parlament que, en aquests casos concrets, obligava a compensar el volum d’aigua equivalent a la que s’havia d’utilitzar per reomplir les piscines. Per reomplir piscines s’entén el reompliment parcial d’aquelles piscines que no s’hagin buidat per compensar les pèrdues d'aigua mínimes que es produeixen a causa de l’evaporació, esquitxades o la neteja.

Per aquest motiu es va reduir la pressió de les dutxes, es van tancar la meitat de les dutxes dels vestidors de la zona de piscines, es va tancar els brolladors de la piscina de relaxament i les dutxes de sensacions de la zona wellness. Aquestes mesures van anar acompanyades d’informació dirigida a usuaris per conscienciar-los de la necessitat d’estalviar aigua. S va fer a través de cartells, espais a les pantalles de televisió de l’equipament esportiu i per xarxes i correus.

Fase d'excepcionalitat

La fase d’excepcionalitat ha permès relaxar algunes mesures d’estalvi, però segons portaveus d’Aigües de Manresa, empresa pública que gestiona les piscines municipals, «hem de ser conscients que continuem en un escenari greu de sequera». S’han obert les dutxes dels vestuaris que es van tancar, però es mantenen algunes de les iniciatives que es van posar en marxa durant el període d’emergència com el tancament dels brolladors de la piscina de relaxament, les dutxes de sensacions de l’àrea de benestar, i també la reducció de la pressió de les dutxes de tot el complex.

Obre la piscina d’estiu

En aquest context, aquest diumenge es va obrir la piscina exterior, la d’estiu. Es va posar en marxa coincidint amb la celebració del Trofeu Ciutat de Manresa de Natació, i per als abonats de les piscines municipals.

A partir d'aquest dilluns al 15 de setembre, estarà oberta al públic en general. També a partir d’avui es pot adquirir l’anomenat l’Estiu Pass, abonament que dona dret a gaudir de la piscina exterior i les dues interiors. Les quotes varien en funció de l’edat i també dels mesos que es contractin. També hi ha una modalitat familiar.

La piscina exterior estarà oberta de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 8 del vespre, els dissabtes de 10 del matí a 2/4 de 8, i els diumenges i festius de 10 a 2/4 de 3 del migdia.