Manresa estrena campanya per promocionar-se com a destí universitari

El pròxim 4 de juny s'iniciarà el procés de preinscripció als estudis universitaris, que s'allargarà fins al 28 de juny. Per aquesta raó, l'Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Coneixement, ha començat una campanya per promocionar les universitats de la ciutat. Sota el lema (escrit en majúscules) "Manresa, un campus en majúscules", l'objectiu és mostrar el conjunt de l'oferta universitària i tots serveis que ofereix la ciutat als futurs estudiants.

Aquesta campanya es basa en un vídeo que es promocionarà en l'àmbit català, estatal i també internacional, fet pel qual s'ha traduït a cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i anglès). Entre l'oferta d'estudis hi ha graus, màsters, postgraus i formació especialitzada. De fet, a través del vídeo, es fa un recorregut per les instal·lacions dels centres universitaris, altres zones que estan al servei dels estudiants i també pel patrimoni i altres indrets de la ciutat que són d'interès per al futur alumnat.

De forma prèvia a l'estrena del vídeo promocional, les universitats de Manresa han obert les portes a futurs estudiants i les seves famílies, de manera presencial i també virtual, perquè tinguin l'oportunitat de visitar les instal·lacions del campus i conèixer l'oferta d'estudis, serveis i recursos que s'hi ofereixen.