Manresa aferma un tripartit inèdit d’ERC, PSC i Impulsem

Sobre un cable d’acer que cada any que passa se situa a més alçada, l’alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloy, avança amb cura per equilibrar la materialització de les apostes que va posar en marxa amb Junts els passats mandats i incorporar compromisos amb els quals PSC i Impulsem es van presentar a les eleccions municipals, que tot just avui fa 1 any que es van celebrar.

ERC venia de compartir amb Junts dos mandats de govern durant els quals es van activar actuacions per valor de més de 300 milions d’euros.

Durant aquest primer any d’encaix amb els nous socis, PSC i Impulsem han hagut també d’equilibrar les seves pròpies renúncies i compromisos.

Així, s’afronta l’augment del nombre de policies locals al carrer i l’impuls a la complexa situació urbanística i social del Centre Històric mentre van cremant etapes grans projectes com el de la conversió de la Fàbrica Nova en un pol de coneixement, el soterrament d’un tram de la línia fèrria dels Catalans, el canvi de sistema de gestió de residus amb contenidors tancats, el nou Museu del Barroc de Catalunya, la lluita contra la segregació escolar, la consecució de més sòl industrial al polígon del Pont Nou i al Parc Tecnològic, l’ampliació del Nou Congost, la reurbanització del carrer Guimerà i del seu entorn, un arxiu comarcal i municipal nou de trinca darrere de l’Ajuntament, la nova seu de la Generalitat de Catalunya i una llarguíssima llista d’intervencions en la qual ha jugat un important paper facilitador els milions aconseguits dels fons Next Generation.

Paraules i fets

Com a gest indicatiu del to del mandat no es pot ignorar l’acceptació dels socialistes de governar en un ajuntament amb l’estelada a la façana. El plantejament en campanya electoral del candidat socialista a l’alcaldia de Manresa, Anjo Valentí, va ser clar: «Per pactar hauran de treure l’estelada». Va dir que la primera condició d’un acord amb ells seria que no hi hagués «símbols que no ens representin a tots». Però la realitat ha estat una altra a conseqüència d’allò que s’anomena política real, les coses que passen al marge de les que es diuen.

La primera votació de signe diferent al ple municipal de l’Ajuntament dels grups municipals que integren l’actual equip de govern no es va fer esperar gaire, va ser al ple de setembre. ERC va votar a favor una proposició del grup d’oposició Fem Manresa de suport als independentistes detinguts per protestar contra la Vuelta i per l’alliberament nacional dels Països Catalans; el PSC, en contra i Impulsem es va abstenir.

Les tres formacions estan d’acord que poden tenir desacords, però no en temes que considerin crucials i que poden ser diferents per uns i per altres,

Només cal recordar episodis com la crítica punyent reconvertida en comprensió de PSC i Impulsem en relació al Museu del Barroc, amb el divertit episodi de desqualificar-la com a mona de Pasqua i després haver de rebre’n una institucionalment i de xocolata! O la de l’alcalde donant per tancada la polèmica per les manifestacions del president del grup municipal d’Impulsem, Joan Vila, sobre la reincidència donant per bones les disculpes fetes públiques pel soci de coalició. O quan es va anunciar com a novetat una Oficina d’atenció als afectats per les ocupacions il·legals que l’alcalde va aclarir que era la mateixa oficina que ja existia amb els mateixos treballadors.

Impulsem va ficar la banya en la creació i activació d’un protocol pioner per recuperar pisos buits que aporta esperança i va aconseguir comprometre els seus socis per liderar la reivindicació perquè la C-55 tingui 4 carrils entre Manresa i Castellbell. Significativament, el regidor republicà Pol Huguet es va absentar de la votació.

Subscriu-te per seguir llegint