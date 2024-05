La consellera Verge tria Manresa per presumir del programa TempsXCures per ajudar les famílies a conciliar

Ajudar les famílies a conciliar millor el temps mitjançant una sèrie de serveis adreçats a infants i adolescents de 0 a 16 anys que paga la Generalitat i que organitzen els diferents ajuntaments, com el de Manresa, a través d'entitats i institucions del territori. És el que ofereix el programa TempsXCures (a Manresa, TempsXViure), que funciona des de fa tres anys i que aquest dimarts a la tarda ha portat a la capital del Bages, per parlar-ne, i per presumir-ne, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, i la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, Núria Vergés Bosch.

Els serveis que s'ofereixen són gratuïts o a preus molt reduïts i donen prioritat a famílies monoparentals, dones immigrades, víctimes de violències masclistes, majors de 45 anys i en situació d’atur de llarga durada.

700.000 euros en tres anys

A Manresa, ha informat l'alcalde Marc Aloy Guàrdia, que ha acompanyat Verge i Vergés, juntament amb els regidors de Feminismes i LGTBI i Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido, i d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila Marta, en tres anys s'han destinat 700.000 euros als serveis del programa, del qual n'ha destacat, per exemple, el Conciliabus, que, gràcies a la contractació d'un monitor, permet als pares no haver d'anar a l'escola a deixar els seus fills, amb el temps que això els estalvia. Ha reconegut que encara arriba a pocs centres; mitja dotzena dels 22 que hi ha.

Un altre servei és el de canguratge Espai LabTarda, que es duu a terme al Lab 0-6 de la FUB, on s'ha fet la presentació amb Verge, que, juntament amb la resta de participants, ha seguit una activitat que feien un grupet d'infants del servei per fer colors mitjançant fruites i verdures.

Tots plegats han posat en valor que, a banda d'ajudar les famílies, els serveis que s'ofereixen també portin implícita una part educativa. En el cas del Conciliabús, lligat a la mobilitat, i en el de l'Espai LabTarda, el d'inculcar la ciència als infants i, en concret, a les nenes.

Manresa oferirà cinc serveis aquest estiu

Aquest estiu, a Manresa s’oferiran cinc serveis de cures, entre els quals hi haurà un casal d’estiu de temàtica científica al Lab 0-6 a partir del mes de juny. A la Catalunya central, seran un total de 38 i, a tot Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminismes en finançarà prop de 700, amb casals d'estiu (69,2%), serveis de cura a domicili (2,1%), cures puntuals en equipaments municipals (14,6%), colònies i campaments (3,6%), ludoteques (6,3%) i altres (4,2%).

El 2023, al Bages es van oferir 46 serveis, 11 dels quals a Manresa; es van atendre 9.548 infants, 963 dels quals a Manresa; es van alliberar 233.316 hores de feina a les famílies, de les quals 52.637 a Manresa, i es van fer 241 contractacions per oferir els serveis, 31 de les quals a la capital del Bages.

El programa: 20 milions d'euros anuals

TempsxCures té com a objectiu alliberar hores a les famílies, i, principalment, a les dones, que són sobre les quals recauen principalment les tasques de cura. El programa dona suport als serveis de cura existents arreu del territori català, i els reforça, a més de posar serveis nous en funcionament. A banda dels serveis oferts a l'estiu, el programa finança serveis tot l'any, entre els quals també hi ha cangurs municipals (en equipaments públics o a domicili), casals en períodes no lectius, colònies i campaments, espais d’acollida matinal, de migdia o de tarda a les escoles, i altres serveis anàlegs fora del temps i l’àmbit educatiu.

El programa funciona des de l’any 2021 i l'impulsa la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d’Igualtat i Feminismes.

Compta amb un finançament de 20 milions d’euros anuals. Vergés hi ha afegit que, en tot l'àmbit català, ha suposat "35 milions hores alliberades" en els tres anys que fa que funciona, "més de mig milió de criatures ateses i més de 2.000 serveis".

Verge ha explicat la importància del programa amb una reflexió: "Quantes vegades no hem sentit o dit la frase: m'agradaria tenir més temps per mi? Aquest és l'objectiu que es va marcar el Govern el 2021: poder donar resposta a aquesta necessitat de temps de les famílies, especialment de les dones".

Abans de la presentació, la consellera ha fet una visita a les instal·lacions de la FUB4, que acull les aules i espais destinats a la docència del Grau en Mestre d’Educació Infantil i del CFGS en Educació Infantil; la de màsters i postgraus de l’àmbit pedagògic, i la vinculada a la recerca i la innovació en l'àmbit de l'educació. També s'hi ubiquen el Lab 0-6, el centre per a la promoció de l’educació científica a les primeres edats, i el Centre d’Innovació i Formació Educativa (CIFE). També hi ha l'escola bressol Upetita.

Montserrat Pedreira (FUB), en la visita de Verge per les instal·lacions de la FUB4; amb la regidora Sánchez i Vergés / G.C.

Subscriu-te per seguir llegint