Festa del 36è aniversari de la residència d'avis de la Sagrada Família de Manresa

La residència d'avis de la Sagrada Família de Manresa, un equipament nascut per l'impuls dels mateixos veïns del barri, celebra dissabte el 36è aniversari.

A les 4 de la tarda, al carrer Empordà hi haurà berenar popular per a tothom i actuació del grup de teatre i playback Som Actius, amb l'obra "Buscando en el baúl de los recuerdos".

Iniciativa ciutadana

La residència treballa amb totes les places cobertes i, també, amb les dificultats pròpies del tercer sector en l'àmbit de la gent gran, però això no li treu els ànims per a fer festa amb els residents, els familiars l'equip i els veïns.

La residència va ser fruit de la iniciativa ciutadana. Un grup de veïns van començar a treballar per poder tirar endavant un projecte de residència per a gent gran i l'any 1986 es van acollir a l'Associació de veïns del barri i van iniciar una campanya que amb aportacions populars obtingué més d'un milió de pessetes (sis mil euros), per poder comprar el primer pis de la residència. L'any 1988 es va inaugurar la residència.