Presència de la Catalunya Central al 5è Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

El 5è Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats (CSSBE), que va tenir lloc a Barcelona dilluns i dimarts, va comptar amb presència de la Catalunya Central. La directora de cinema i guionista Neus Ballús i la periodista Júlia Peguera (TV3) faran la conferència de cloenda que porta per títol 'El mirall social del cinema i la televisió: Com es nodreixen els mitjans audiovisuals per plasmar les realitats socials? Com expliquem el que fem?'.

El congrés, que enguany porta per lema 'Navegar (avançant) en els marges de la intervenció social', va generar un alt interès per part dels professionals i el 16 de maig va haver de tancar les inscripcions un cop arribat al límit de l'aforament previst amb 525 persones.

El CSSBE és fruit de la col·laboració entre el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), el Col·legi de Pedagogia de Catalunya (COPEC), el Col·legi Oficial de Treball Social (TSCAT) i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). En cada edició la secretaria tècnica del Congrés recau de manera rotativa en un dels quatre col·legis; en aquesta ocasió l'ha assumit el CEESC i la comissionada és l'educadora social Mireia Ballart, que s'ha encarregat de la coordinació operativa de l'esdeveniment.

Presència de la Catalunya Central

Els educadors socials Albert Verdaguer, Cesca Morera i Neus Casadevall, del Consorci Osona Acció Social, presentaran a la cinquena edició del CSSBE una comunicació i un pòster sobre la Reunió del Grup Familiar (RGF) a la comarca d'Osona, una experiència que es basa en una tècnica d'intervenció que té l'objectiu que hi hagi l'apoderament de la família per resoldre les seves dificultats i conflictes.

Josefina Ramírez, coordinadora territorial del departament de Drets Socials de la Catalunya Central i anteriorment cap de secció de serveis socials de l'Ajuntament de Manresa, va ser una de les quatre ponents de la taula rodona 'La gestió dels equips en els serveis socials'.

Per una altra banda, Sílvia Juan, diplomada en Educació Social per la Universitat de Vic, ha estat una de les quatre ponents de la taula rodona 'Per una intervenció preventiva o reactiva: perspectiva comunitària'

"El que volem és posar les persones al centre"

El president del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Marc Queralt, ha agraït, en l'acte d'obertura, la tasca i la implicació de la comissionada del Congrés, l'educadora social Mireia Ballart, i de les professionals que han format part del comitè organitzador, del comitè científic, del comitè assessor i del comitè institucional, a més de la secretària tècnica del Congrés, Ònia Navarro -sotsgerent del CEESC-, i les estructures tècniques dels quatre col·legis professionals implicats.

Queralt ha volgut destacar que "estem carregats de reivindicacions, en tenim moltíssimes, perquè al final el que volem és posar les persones que atenem al centre", al mateix temps que ha recordat que "si tot això és possible és gràcies als quatre col·legis professionals implicats, a les persones que es col·legien, perquè és la manera de fer xarxa professional, de crear professió, de fer sentir la veu dels professionals" i ha animat els professionals de les diferents disciplines a implicar-se amb el seu col·legi professional.

Cinc espais en l'illa cultural de Montjuïc

El Teatre Lliure, l'Institut del Teatre, el Museu Etnològic i de Cultures del Món, l'Espai Bombers i el Museu Olímpic i de l'Esport són els cinc espais que conformen l'illa cultural de la muntanya de Montjuïc de Barcelona que acullen les diferents activitats del cinquè Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.