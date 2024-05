Protecció Civil presenta a Manresa les novetats del pla especial d'emergències d'incendis forestals

Protecció Civil de la Generalitat va presentar dimarts a la tarda les novetats del Pla d'Emergències d'Incendis Forestals (INFOCAT), revisat recentment per adaptar-lo al canvi climàtic, als alcaldes de la vegueria de la Catalunya Central. El nou pla amplia el nombre de municipis amb l'obligació de redactar el seu propi pla municipal per incendis forestals. Així, a la Catalunya Central hi ha 146 municipis, dels quals 131 tenen la obligació de fer el pla i 15 ho tenen recomanat. Al Bages, Lluçanès i Moianès tots els municipis tenen la obligació de fer el pla municipal per incendis forestals.

Amb els canvis del nou INFOCAT, a la Catalunya Central hi ha 1 municipi que ha passat de no tenir obligació ni recomanació a estar obligat: Santa Maria de Besora; 10 que han passat de no tenir obligació ni recomanació a estar recomanats: Calaf, Calldetenes, Malla, Manlleu, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Martí Sesgueioles, Santa Eugènia de Berga, Torelló i Vic; 37 que han passat de tenir una recomanació a estar obligats: Alpens, Borredà, Castell de l'Areny, Castellar del Riu, Collsuspina, Coma i la Pedra, Espinelves, Fígols, Gisclareny, Gósol, Guixers, Gurb, Lluçà, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Montesquiu, Muntanyola, Perafita, Pobla de Lillet, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Martí d'Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vallcebre Vidrà i Vilada. Finalment, 3 municipis han passat d'estar obligat a tenir una recomanació: Folgueroles, Gironella i Sant Vicenç de Torelló.

La sessió, que es va fer a la seu de la Delegació del Govern a Manresa, va ser organitzada per la Delegació del Govern a la Catalunya Central conjuntament amb els Serveis Territorials del Departament d'Interior i va comptar amb la participació d'una trentena de càrrecs municipals de 25 municipis.

La benvinguda a la sessió i presentació del nou pla INFOCAT va anar a càrrec de la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a la Catalunya Central, Elena Roca. Posteriorment, la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centellas, va explicar les concrecions del nou pla i les implicacions municipals. A la reunió també hi van participar representants dels Bombers de la Generalitat, dels Agents Rurals, dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Les novetats al pla INFOCAT adapten l'organització i la resposta operativa i directiva per fer front a l'augment del risc d'incendi forestal pels efectes del canvi climàtic, que ha provocat que la temporada d'incendis comenci cada vegada més aviat i que es puguin produir grans incendis també fora dels mesos de major risc.

La revisió del pla INFOCAT s'ha fet per tal de poder fer front als escenaris de risc extrem cada cop més freqüents per efecte del canvi climàtic on és més probable la simultaneïtat d'incendis forestals, l'aparició d'incendis de ràpida evolució i afectació a la població de forma sobtada o l'afectació a grans extensions de territori on la capacitat de resposta dels serveis d'emergència pot quedar condicionada.