Atenció als talls de trànsit el cap de setmana a Manresa

Aquest cap de setmana hi haurà talls de trànsit a diversos punts de Manresa per la coincidència d'activitats com festes a diferents barris de la ciutat, i també per obres.

Aquest divendres començaran les Enramades de les Escodines que organitza l’Associació de Veïns del barri. Les afectacions seran les següents:

Aquest divendres les 8 del vespre a les 2 de la matinada es tallarà el trànsit de vehicles a la plaça Sant Ignasi, carrer Escodines i carrer Sant Bartomeu (zona illa de vianants).

les 8 del vespre a les 2 de la matinada es tallarà el trànsit de vehicles a la plaça Sant Ignasi, carrer Escodines i carrer Sant Bartomeu (zona illa de vianants). Dissabte 1 de juny de les de la tarda a les 2 de la matinada, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Divina Pastora, entre el carrer Francesc Juanola i el carrer Sant Maurici. La circulació de vehicles es desviarà pel carrer Doctor Llatjós i pel carrer Nou de Santa Clara per accedir de nou al carrer Sant Maurici.

Amb motiu de la festa del 36è aniversari de la residència d’avis del barri de la Sagrada Família, aquest dissabte 1 de juny, de les 8 del matí a les 10 del vespre es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Empordà, entre el carrer Gaudí i la carretera del Pont de Vilomara.

El barri Mion-Puigberneguer i el Poal celebren aquest cap de setmana les seves festes. La major part d’actes se celebren al carrer, motiu pel qual aquest divendres a la tarda, dissabte al vespre i diumenge al migdia, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Callús, entre els carrers Cadí i Sant Antoni Abat.

Per altra part, a causa de la implantació d’una autogrua per unes obres al carrer Dibuixant Vilanova, número 7-9, aquest dissabte, 1 de juny, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Dibuixant Vilanova, al tram situat entre el carrer Prudenci Comellas i el carrer Miquel Martí i Pol.

També per uns treballs, en aquest cas de canalització elèctrica, dilluns vinent 3 de juny no es podrà aparcar al voltant del carrer Àngel Guimerà 61 i carrer Carrió 3-35. És previst que aquestes sobres durin dos mesos.