El barri de les Escodines de Manresa s’engalana per celebrar les seves Enramades

El barri de les Escodines de Manresa s’ha engalanat per celebrar les seves tradicionals Enramades.

Aquest divendres a les 6 de la tarda s’inaugurarà l’arxiu Ramon Estrada a la biblioteca del barri, al Casal, i després hi haurà el sopar d’Enramades al carrer Escodines. Acabarà amb música a la plaça Sant Ignasi.

El dissabte les activitats començaran a les 6 de la tarda amb jocs per la canalla al carrer Montserrat. A la mateixa hora l’Ós Mandrós explicarà contes al carrer Divina Pastora, on a les 8 del vespre hi haurà el teatre musical «Tal com som». Al mateix Divina Pastora hi haurà ball amb l’orquestra Kirtana.

El diumenge les festes començaran a les 12 del migdia amb un vermut musical a la plaça de Sant Ignasi. A 2/4 de 6 de la tarda hi haurà un espectacle infantil amb el mag Dodó al pati del Casal de les Escodines, on es celebraran totes les activitats programades durant la tarda. Hi haurà xocolatada, cant coral del taller «Cançons de tots els temps», i les Enramades s’acabaran amb la interpretació de boleros a càrrec de Celeste Alías i Santi Careta.