La comunitat educativa de l’escola Valldaura de Manresa denuncia que se sent ignorada i menystinguda

La comunitat educativa de l’escola Valldaura de Manresa es planta per reclamar l’edifici nou promès mil i una vegades, però que no acaba d’arribar mai. La incertesa davant la manca de resposta per part d'administracions, el neguit que això genera, la sensació que tot continua en punt mort i la necessitat, reivindiquen, d’espais dignes per a mestres i infants, ha fet que d’estar a l’expectativa passin a la reivindicació i lluita. Denuncien que se senten ignorats i menystinguts, i que per això han decidit mobilitza-se.

D’entrada han convocat una manifestació dilluns vinent a la tarda que anirà de l’escola a l’edifici dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya central, a la carretera de Vic amb el lema «Per l’escola pública del barri. Valldaura en lluita per una escola digna, ja!». A més a més, «tenim altres accions al cap», han explicat aquest dijous representants de l’assemblea mixta que s’ha creat al centre per canalitzar el «malestar» existent. És formada per famílies d’alumnes i personal docent.

15 anys d'equipament provisional

L’escola Valldaura es va posar en marxa el curs 2009-2010 al seu actual emplaçament entre el carrer Dos de Maig i Ausiàs March. En mòduls prefabricats -o cargoleres o barracons-, amb el compromís que seria un equipament provisional per fer l’edifici nou com més aviat millor. D’això fa 15 anys, i «continuem sense tenir cap data», ha explicat Clara Valls.

Òscar Rebollo, també de l’assemblea mixta, ha assegurat que «malgrat el compromís i el treball de l’Ajuntament, considerem que ens trobem gairebé al mateix punt», fet que genera «frustració i decepció» perquè «tant el personal docent com els nostres infants mereixen un espai digne i adequat pel seu aprenentatge i desenvolupament».

Segons Rebollo, els barracons no són un entorn adequat i es «perpetua la segregació escolar a la ciutat» en una escola que a més a més és d’alta complexitat. Ha afirmat que no es tracta només d’una lluita «per l’escola, sinó pel barri per la ciutat. És una crida a la justícia i a la igualtat d’oportunitats».

Els portaveus de l’assemblea mixta han insistit que hi ha una necessitat urgent de resoldre el tema. «Tenim la sensació que ens hem estat esperant fins que ha arribat un punt que ens plantem», deixant al marge i prescindint de li l’agenda política que hi pugui haver «perquè la necessitat de l’escola i el malestar està de sobre de tot això».

Vora 200 alumnes en mòduls

Actualment a l’escola Valldaura hi ha vora 200 alumnes de primària que estudien en vuit barracons, alguns dels quals dobles.

A l'escola hi ha vuit mòduls prefabicats per atendre vora 200 alumnes de primària / J.M.G.

L’edifici nou s’ha de fer en uns terrenys que l’Ajuntament va adquirir el 2021. El consistori i la Generalitat havien de signar un conveni segons el qual el govern municipal avançaria el 100% del cost de l’obra, uns 7,5 milions d’euros, i la Generalitat li retornaria el 80%. Els canvis al capdavant d’Educació i la impossibilitat d’aprovar uns nous pressupostos, que va desembocar en les eleccions anticipades, va fer que del conveni es passés a un mer protocol d’intencions.

L’última data que han posat damunt la taula és el curs 2029-2030. Això si el conveni esmenta se signés ara.

La manifestació convocada per dilluns començarà a 2/4 de 5 de la tarda davant el centre i anirà fins a la carretera de Vic, a la seu d’Educació a la Catalunya central. No és la primera vegada que l'escola Valldaura alça la veu. En diverses ocasions han participat en plens municipals fent ús del reglament de participació ciutadana per reclamar i recordar que encara esperen l'escola nova.