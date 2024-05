Salvador Illa avisa des de Manresa que Catalunya «ja no té més temps per perdre»

Salvador Illa, el guanyador de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de Maig, va protagonitzar un acte electoral a Manresa a la seu del PSC centrat en els comicis europeus del 9 de Juny, però sense perdre de vista la conformació del futur govern de la Generalitat, perquè Catalunya «ja no té més temps per perdre», va dir.

Amb la sala d’actes de la carretera de Cardona plena de càrrecs i militants socialistes, el primer secretari del PSC va afirmar que «ens trobem en un moment de canvi sistèmic, a Catalunya i a Europa».

Sobre Catalunya va constatar l’existència «d’una majoria progressista al Parlament» amb la qual bastir un govern que passi pàgina «de la rancúnia, la paràlisi i la indecisió» i se centri «en el retrobament, la convivència i en fer despertar tot el potencial de la Catalunya sencera». Va prometre treballar «amb discreció, claredat i coherència, sense embolics ni bloqueigs».

Va fer referència a l’aprovació de la Llei d’Amnistia per part del Congrés dels Diputats com una prova d’una nova etapa marcada per la concòrdia i una agenda política més centrada en els problemes reals dels ciutadans i en la normalització social i política.

Després de passar per Berga i per Súria, Illa va agrair la bona rebuda que se li havia dispensat en un dia que va qualificar de «molt rellevant» pel que suposa de pas endavant cap en una cultura política «constructiva i de pacte».

"Més drets i menys dretes"

El missatge d’Illa pel que fa a les eleccions Europees va estar alineat amb el de les persones que el van precedir en l’ús de la paraula, l’advertiment que l’extrema dreta creix i es multiplica i que és el PP qui l’obre la porta. Ho va resumir amb un "més drets i menys dretes".

Laura Ballarín, candidata a eurodiputada, va ressaltar la necessitat que els socialistes siguin el principal grup parlamentari per barrar el pas a la dreta i a extrema dreta, contraris a l’enfortiment de la Unió Europea i partidaris de «destruir-la des de dins».

Cristòfol Gimeno, primer secretari del PSC Bages-Berguedà-Solsonès va estacar els bons resultats territorials assolits a les eleccions generals, municipals i al Parlament, i va fer una crida a repetir-los el 9 de Juny.

Anjo Valentí, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, va expressar el desig de convertir la ciutat en un referent, a nivell europeu, d’esports i seguretat, i va recordar amb noms i trajectòries els principals pilars socialistes a Europa.