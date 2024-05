Aigües de Manresa presenta el projecte Sostenibilitat en el Cicle de l'Aigua a 500 experts del sector

Aigües de Manresa ha presentat el projecte Sostenibilitat en el Cicle de l'Aigua a 500 experts del sector durant les primeres jornades estatals sobre els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) sobre la Digitalització del Cicle de l’Aigua, celebrat a Avilés, Astúries.

Esther Costa, directora d’operacions d’Aigües de Manresa, va presentar el projecte que ha estat un dels 30 seleccionats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per rebre fons europeus Next Generation mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Projectes en execució

La presentació va tenir lloc durant la primera taula de la segona jornada, dedicada als projectes en execució de la primera convocatòria.

Aquesta jornada, organitzada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Govern del Principat d'Astúries, a través de la Conselleria de Transició Ecològica, Indústria i Desenvolupament Econòmic, ha comptat també amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Avilés i del Consorci d'Aigües d'Astúries (CADASA).

A la jornada es van donar a conèixer els projectes de digitalització desenvolupats fins ara, tant en digitalització interna de les administracions hidràuliques com de digitalització del cicle urbà de l'aigua, a través de diferents exposicions i taules de treball.

La jornada es pot veure clicant aquí.