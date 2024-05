Arriba a Manresa la Fira de l’Ascensió més màgica

Fa prop de 750 anys que Manresa celebra la Fira de l’Ascensió que conjuntament amb la de Sant Andreu, al novembre, són una cita ineludible del calendari comercial de la ciutat. L’històric certamen torna aquest cap de setmana i ho fa d’una forma renovada amb la intenció de perdurar molts segles més. En aquesta edició cinc mags oferiran dissabte al matí actuacions de 15 minuts.

Hi haurà quatre escenaris muntats, un a la Plana de l’Om, dos al carrer Guimerà i un altre a la plaça Major i també s’actuarà als carrers Nou, Sobrerroca i Vilanova, i a la plaça del Carme. En els punts mòbils les actuacions seran entre les 10 del matí i 3/4 de 2 del migdia, mentre que als escenaris fixos també començaran a les 10 del matí, però acabaran quan passin uns minuts de la 1 del migdia.

Els horaris i els llocs / Arxiu Particular

Actuarà Pere Rafart, el mag solsoní que ha estat dues vegades un dels guanyadors en la modalitat de cartomàgia al campionat mundial de la Federació Internacional de Màgia, al Quebec (Canadà) i a Busan (Corea). També Joana Andreu, filla del popular Màgic Andreu; el manresà Màgic Pol amb la seva combinació de màgia i humor; Isaac Jurado, un mag de llarga experiència i conegut al territori i el mag Caru i la seva combinació de poesia i sorpresa.

Organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), una cinquantena d’artesans ocuparan el primer tram del passeig Pere III i la plaça Neus Català els tres dies que dura la fira, que comptarà amb artesania alimentària com formatges, embotits, pa elaborat al moment o coques, i també joieria, roba i complements, espelmes, sabons o ebenisteria.

Atraccions i tradicions

Com és habitual, la fira tindrà un altre punt d’atracció, el polígon dels Trullols on hi haurà les atraccions de gran format, que ja es van instal·lar el passat cap de setmana coincidint amb l’ExpoBages.

L’organització ha volgut destacar també l’aposta per la cultura tradicional. El diumenge a les 12 del migdia a la plana de l’Om, els Tirallongues de Manresa celebraran la seva diada castellera amb la participació dels Castellers de Figueres i Castellers de Sant Cugat.

I també el diumenge, però a les 6 de la tarda, a la plaça Major tindrà lloc la II Roda d’Esbarts Catalònia Cossos de Dansa. Organitzada pel Grup de Dansa Cor de Catalunya i amb la participació també de la Colla Dansaire Picacrestes del Prat de Llobregat, l’Esbart Monistrol Dansaire, l’Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol i el Casal Cultural Dansaires Manresans.

El comerç de Manresa obrirà també el diumenge i sortejarà 6.000 euros entre els clients que aprofitin l’animació de la fira per mirar botigues i triar i remenar entre la variada oferta de productes que posa a la seva disposició la capital del Bages.