Junts demana explicacions al govern de Manresa perquè aclareixi les incorporacions "reals" a la Policia Local

Junts ha demanat explicacions al govern de Manresa perquè aclareixi quines són les incorporacions "reals" que assumirà el cos de la Policia Local de Manresa. El grup polític fa aquesta petició arran del comunicat del Sindicat Independent de la Policia Local de Manresa que advertia que dels 23 agents més al carrer que va anunciar l'Ajuntament, a la pràctica, només n'hi haurà sis més d'interins.

El sindicat policial argumentava que els 23 agents anunciats per l'Ajuntament són menys perquè des del 2023 hi ha hagut sis jubilacions al cos. A banda, explicaven que deu dels policies de més que es guanyaran al carrer formen part del personal que vetlla els edificis municipals i, segons asseguren, "tenen edats pròximes a la jubilació". Per aquest motiu, assenyalaven que, a la pràctica, "només es comptarà amb sis agents interins més al carrer que no tenen les mateixes funcions que un policia, ja que no porten armes de foc ni tenen tota la formació policial".

Davant d'aquest comunicat, el grup municipal de Junts demana "una compareixença de l'alcalde perquè aclareixi el comunicat de la Policia Local". "Cal que el govern doni explicacions detallades de la realitat i que s'expliqui quines són les incorporacions reals al cos".

El grup també denuncia "una política erràtica del govern en matèria de seguretat, basada en canvis de criteris constants", com ara el del Comissionat de Seguretat anunciat i aprovat en plenari al qual, segons Junts, "s'hi ha renunciat", o a la posada en marxa de la comissaria de proximitat, "que porta un endarreriment vergonyós respecte als anuncis de la seva obertura".