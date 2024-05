L’Ajuntament assegura que al setembre tindrà 21 dels 23 agents més al carrer

El regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, ha assegurat que la ciutat comptarà abans del mes de setembre amb 21 agents més dels 23 que va prometre per reforçar la seguretat al carrer (els dos restants s'incorporaran a partir de l'any que ve una vegada hagin acabat el curs a l'Institut de Seguretat Pública).

L'anunci arriba després que el Sindicat Independent de la Policia Local de Manresa (SIP Fepol) publiqués un comunicat criticant que, a la pràctica, només s'incorporaven 6 agents més de la Policia Local al carrer a causa de les jubilacions i a les demores en la recol·locació de personal. Unes crítiques a les quals aquest divendres s'ha afegit el grup de Junts, demanant explicacions al govern municipal.

En aquest sentit, Valentí ha aclarit que dels 23 agents de més que guanya el carrer "n'hi ha de nous i d'altres que són fruit de recol·locacions", com és el cas dels 10 agents que fins ara feien vigilància privada i que es preveu que al llarg d'aquest estiu passin a patrullar pel carrer. També hi ha 4 agents més que s'incorporaran pròximament una vegada hagin finalitzat el curs a l'Institut de Seguretat Pública, 1 agent de mobilitat interadministrativa que ja s'ha incorporat, 2 que ho faran l'any que ve i els 6 interins que passaran a formar part del cos. Davant les crítiques sobre la falta de formació dels interins, ha especificat que aquests fan un curs d'unes 120 al mateix Institut de Seguretat Pública i que no hi ha cap dubte sobre la seva legalitat a l'hora de formar part del cos policial.

Amb tot, el regidor ha dit que, malgrat que no tots els agents que s'incorporen al carrer siguin de nova creació, el fet de destinar més esforços al patrullatge urbà a partir de la creació de places o de la contractació de vigilància per edificis municipals suposa un cost d'1 milió d'euros.