Comuns Sumar reclama a Manresa "refermar" l’Europa dels serveis públics

La número 2 de Comuns Sumar a les Eleccions Europees, Júlia Miralles, va defensar a Manresa en un acte al passeig de Pere III la importància dels comicis del 9 de Juny per refermar una Europa que prioritzi les necessitats de la ciutadania i l'aposta pels serveis públics.

Segons Miralles, la transició ecològica cal vincular-la al dret a l’habitatge i a la rehabilitació d’edificis amb fons europeus com els Next Generation per “fer polítiques de rehabilitació urbana als barris de Catalunya, que fa anys que pateixen desinversió”, amb l’objectiu de prevenir esfondraments com el del barri vell de Manresa d’aquesta mateixa setmana.

Júlia Miralles va advocar per una Unió Europea que tingui una agenda pròpia al marge dels Estats Units, per situar-se com un actor central a la comunitat internacional, que defensi el compliment dels drets humans a Gaza com a Ucraïna.

Miralles va remarcar que cal aconseguir que s'acabi el genocidi a Palestina i va insistir que no pot ser que "Europa calli davant la massacre", quan sí que va respondre "amb una sola veu" en el cas d’Ucraïna. Miralles va subratllar que la seva formació sempre ha mantingut una postura coherent en aquest sentit, cosa que no han fet altres formacions polítiques.

Per a la candidata de Comuns Sumar, la resposta a les crisis econòmiques i energètiques generades per la pandèmia i l’esclat de la guerra a Ucraïna amb iniciatives com els fons Next Generation han estat molt positives i ara cal apostar per una Europa amb major unitat política i fiscal que doni resposta a les necessitats de la seva ciutadania que inverteixi en serveis públics i no per una austeritat que, assegura, a Europa defensen no només els partits de dreta sinó també el PSOE.

Plantar cara a l'extrema dreta

La candidata va destacar que cal plantejar a Europa les mateixes batalles polítiques que a l’àmbit local, català o espanyol, ja que cal plantar cara a l’extrema dreta, que ja està provocant retallades de drets a diverses autonomies de l’estat governades per PP i Vox, i lluitar per una Europa més d’esquerres i més ecologista.

Miralles va manifestar també que a Espanya s'han aconseguit avenços com la pujada del Salari Mínim Interprofessional, perquè al govern hi ha Sumar, davant les que considerà polítiques “tímides” del PSOE.

Preguntada per la llei d'amnistia, es va felicitar de la seva aprovació i va remarcar el paper clau que ha tingut un dels seus impulsors i cap de llista dels Comuns en aquestes Europees, Jaume Asens.

Miralles va ser presentada per Pol Molina, membre de Manresa En Comú i dels Joves dels Comuns, que va demanar que cap vot jove es quedi a casa el 9 de Juny i va afirmar que el vot als Comuns és un vot en favor del dret a l’habitatge, l’emancipació dels joves i contra la guerra.