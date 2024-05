L'UCE a Manresa tractarà «La demografia que ens espera», un tema obligat amb una programa "immillorable"

«Que algú em digui si hi ha a Catalunya un seminari d’aquesta magnitud i qualitat i que reuneixi especialistes amb aquesta talla?». És la pregunta que ha fet Jordi Casassas, president de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en la presentació a Manresa, aquest divendres al migdia, de la 6a edició de l'UCE a la capital del Bages. Una edició que tractarà «La demografia que ens espera». En paraules de Casassas, «el tema». La presentació ha tingut lloc a la sala d’actes de l’Institut Lluís de Peguera, si bé aquest any no tindrà lloc en aquest espai. Es canvia per l’Espai Plana de l’Om per temes de climatització. Se celebrarà del 27 al 29 de juny amb un pressupost de 15.000 euros, que no ha variat respecte anteriors edicions.

Casassas ha admès que l'UCE és «com una família vinguda a menys, amb un gran nom, però amb molt pocs recursos», i ha reclamat «una mica d’escalf» a l’alcalde Marc Aloy, que ha entomat la petició. Cap dels dos no ha concretat què ni com. L’alcalde s’ha encarregat d’obrir la presentació fent un repàs de les edicions celebrades fins ara. De la present, n’ha destacat que reunirà més d’una trentena de professionals, entre els quals, ha remarcat Casassas, Joan Ramon Resina, professor de literatura comparada a l’Stanford University; Josep Maria Noales, jutge degà de Badalona, i l'escriptor Vicenç Villatoro.

Aloy ha recordat que l’edició d’enguany es farà coincidint amb l’Any Guimerà i que el commemorarà amb el muntatge «Guimerà. Dones, passió i poder». Alhora, ha anunciat la visita guiada durant les jornades al nou Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, que també tindrà contingut en el programa, amb una conferència i una taula rodona.

«Un salt de qualitat»

El regidora Joan Vila, responsable d'Empresa, Turisme i Coneixement, ha agraït la col·laboració de Gest!, artífex de l'UCE a Manresa, i ha destacat que «el tema de la demografia ens interpel·la a tots». Ha expressat el desig que el programa arribi «al màxim de gent possible» i ha parlat d’un «salt de qualitat» d’aquesta edició respecte a les anteriors.

Casassas ha recordat que Espanya és el país del món que ha rebut més immigració en menys de vint anys i que, Catalunya en concret, n’ha rebut més que la mitjana espanyola. «Hem passat de 6 a 8 milions i, en la dècada iniciada, passarem a 9. Això té unes implicacions extraordinàries». Ha afirmat que el tema de la demografia «ens interpel·la de manera imminent i molt dura» i que per això es va decidir triar-lo per a l'UCE. Vila hi ha afegit que «és una debat que ens ocupa i que està al carrer, però que la gent no vol afrontar per por del que se la pugui titllar». També ha incidit en aquest aspecte Casassas en el sentit que "ser cridaner en aquest tema és fàcil". Ha assegurat que l'UCE el tractarà "sense demagògies".

Per a Casassas el programa d’enguany, novament coordinat pel manresà Josep Maria Oliveras, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, «és immillorable. El seminari millor que s’ha fet a Catalunya els darrers anys» sobre el tema. Ha anunciat sobre això que «s’ha de publicar perquè és una aportació nacional que sobrepassa Manresa».

Josep Maria Sala, president de Gest!, ha anunciat el canvi d’emplaçament i l’autoria del cartell anunciador, a cura de Joan Fontcoberta. També ha repassat les edicions anteriors i ha agraït la implicació de l'UCE i l’Ajuntament per fer possible una UCE a Manresa més enllà de la de Prada de Conflent que té lloc des de fa més de 50 anys.

Temes com «Immigració i pervivència de la llengua i la identitat», «La immigració multilingüe en nacions sense Estat: els casos de Flandes i Quebec», «Inseguretat al carrer», «Immigració i integració» i «El tractment de la immigració als mitjans de comunicació» ompliran algunes de les sessions de les jornades.

La programació

Dijous, 27 de juny, matí

Inauguració, amb MARC ALOY I GUÀRDIA (alcalde de Manresa), JOAN VILA I MARTA (regidor d’empresa, turisme i coneixement de l’Ajuntament de Manresa), JORDI CASASSAS I YMBERT (president de la Universitat Catalana d’Estiu i membre de l’Institut d’Estudis Catalans) i JOSEP M. SALA I ROVIRA (president de Gest!); a les 9 del matí.

«Té límits el discurs sobre la immigració?», per JOAN RAMON RESINA I BERTRAN (professor de literatura comparada a la Stanford University); a dos quarts de 10 del matí.

«Immigració i pervivència de la llengua i la identitat», per XAVIER BESALÚ I COSTA (professor de pedagogia a la Universitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans); a dos quarts d’11 del matí.

«A què estem disposats a renunciar? El problema de la democràcia», per JOSEP M. VILAJOSANA I RUBIO (catedràtic de filosofia del dret a la Universitat Pompeu Fabra i president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, IEC); a les 12 del migdia.

«Onades migratòries i integració», per JORDI BAYONA I CARRASCO (professor a la Universitat de Barcelona i investigador al Centre d’Estudis Demogràfics, UAB); a les 4 de la tarda.

«És possible la integració en societats multiconfessionals?», per CARLES ARMENGOL I SISCARES (director general d’afers religiosos, Generalitat de Catalunya); a les 5 de la tarda.

Taula rodona: «Escriure entre dos mons», per VICENÇ VILLATORO I LAMOLLA (escriptor), CORINA OPROAE (poetessa i traductora) i MARINA PORRAS I MARTÍ (crítica literària i professora de literatura a la Universitat Pompeu Fabra); a les 6 de la tarda.

Muntatge «Guimerà. Dones, passió i poder», dirigit per Valeri Laguna i Francesc Parcerisa, produït per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, amb el suport tècnic del Taller d’Assaig Teatre de Vilafranca i l’Associació Cultural Recreativa de Fals. Introducció a Àngel Guimerà, per NEUS OLIVERAS I SAMITIER (filòloga); a les 8 del vespre, al Teatre Conservatori.

Divendres, 28 de juny

«La immigració multilingüe en nacions sense Estat: els casos de Flandes i el Quebec», per BERNAT JOAN I MARÍ (sociolingüista i exdiputat al Parlament Europeu); a dos quarts de 10

del matí.

«Inseguretat al carrer», per JOSEP M. NOALES I TINTORÉ (jutge degà de Badalona) i MARC CAPARRÓS I MOLINO (intendent de l’Àrea Bàsica Policial de Terrassa) i, com a moderador, QUICO SALLÉS I FIBLA (periodista, El Món); a dos quarts d’11 del matí.

Taula rodona: «La immigració: càrrega o oportunitat?», per GUILLEM LÓPEZ I CASASNOVAS (catedràtic d’economia a la Universitat Pompeu Fabra), PEIO SÀNCHEZ (rector de la Parròquia de Santa Anna, Barcelona, responsable de l’Hospital de Campanya Santa Anna), JACINT SOLER I MATUTES (director de relacions internacionals de PIMEC i professor d’economia i comerç a la Universitat Autònoma de Barcelona) i, com a moderador, QUICO SALLÉS I FIBLA (periodista, El Món); a les 12 del migdia.

«Les conseqüències del conflicte bèl·lic sobre el patrimoni artístic durant la Guerra Civil», per GEMMA DOMÈNECH I CASADEVALL (professora d’història de l’art a la Universitat de Girona i directora de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural); a les 4 de la tarda.

«Una Catalunya sense barroc?», per MARIA GARGANTÉ I LLANES (professora d’història de l’art a la Universitat Autònoma de Barcelona); a les 5 de la tarda.

Taula rodona: «La reivindicació del barroc: de Museu de Manresa a Museu del Barroc de Catalunya», amb FRANCESC VILÀ I NOGUERA (director del Museu del Barroc de Catalunya), VICENÇ FURIÓ I GALÍ (catedràtic d’història de l’art a la Universitat de Barcelona), FRANCESC QUÍLEZ I CORELLA (cap del gabinet de dibuixos i gravats del Museu Nacional d’Art de Catalunya) i, com a moderadora, MARIA PALAU I VIVAS (periodista, El Punt Avui); a les 6 de la tarda.

Visita guiada al Museu del Barroc de Catalunya, a les 8 del vespre.

Dissabte, 29 de juny

Taula rodona: «Immigració i integració», amb MONTSERRAT CLUA I FAINÉ (professora d’antropologia a la Universitat Autònoma de Barcelona), ROSARIO PALOMINO ONTINIANO (col·lectiu «No em canviïs la llengua»), GUILLEM DUART I MORENO (politòleg) i JAUME PUIG I IBÀÑEZ (filòleg); a dos quarts de 10 del matí.

«El tractament de la immigració als mitjans de comunicació», per XEVI XIRGO I TEIXIDOR (president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya); a les 11 del matí.

Taula rodona: «Immigració i dinàmiques urbanes a la Catalunya central», amb MARIONA HOMS I ALSINA (antropòloga, regidora de drets socials a l’Ajuntament de Manresa), JESÚS ALONSO I SÀINZ (arquitecte, regidor d’habitatge a l’Ajuntament de Manresa), XAVIER RUBIO I CANO (demògraf i geògraf); a les 12 del migdia.

Cloenda, amb MARC ALOY I GUÀRDIA (alcalde de Manresa), JOANDOMÈNEC ROS I ARAGONÈS (president de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i membre de l’Institut d’Estudis Catalans) i JOSEP M. SALA I ROVIRA (president de Gest!), a dos quarts de 2 del migdia.

Tast de vi i productes del Bages, a les 2 del migdia.

Cantata juvenil "El jove Anselm Clavé", amb l’Orquestra Simfònica del Conservatori de Música de Manresa, alumnes de cant del Conservatori i de les escoles de música de Navarcles - Sant Fruitós, Santa Maria d’Oló, Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Olesa i Esparraguera; a les 7 del vespre, al Teatre Kursaal.

Comissió científica:

Dr. Jordi Casassas i Ymbert (president de la Universitat Catalana d'Estiu)

Dr. Josep Oliveras i Samitier (vicepresident de l'UCE Manresa)

Joan Maluquer i Ferrer (gerent de la Universitat Catalana d'Estiu)

Comissió organitzadora:

Joan Vila (Ajuntament de Manresa), Joan Maluquer (UCE), Laura Martín (Ajuntament de Manresa), Manel Martínez (Ajuntament de Manresa), Josep Oliveras (UCE), Assumpta Pla (Gest!), Josep M. Sala (Gest!), Josep Sinca (Gest!) i Manel Villaplana (Gest!).