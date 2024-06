Les actuacions a peu de carrer de cinc mags dins de la Fira de l'Ascensió animen el centre comercial de Manresa

La idea de la UBIC de Manresa de repartir per carrers i places del centre comercial de la ciutat cinc mags per oferir actuacions exprés de màgia ha donat bons resultats, aquest dissabte, dins de la Fira de l'Ascensió. Sobretot famílies amb canalla, s'han animat a sortir a fer un volt per coincidir amb els mags Pere Rafart, Joana Andreu, Màgic Pol, Isaac Jurado i el mag Caru, que s'han alternat en punts fixos al carrer d'Àngel Guimerà, a la Plana de l'Om i a la plaça Major. També han fet actuacions movent-se pel carrer Nou, el de Vilanova, i pel sector Sobrerroca, Sant Miquel i plaça del Carme.

A la tarda, la pluja ha irromput a la fira i ha espantat la gent. Al pati del Casino, on hi ha l'Espai Fira Biva, amb tastos de vins i gastronomia, han decidit esperar que passi la pluja per resoldre si es manté la proposta o si cal plegar veles. La intenció és mantenir-la.

Ha costat d'arrencar

Una catifa de color vermell a terra anunciava al matí d'aquest dissabte que hi passava alguna cosa. Tot i que ha costat d'arrencar, les actuacions als punts fixes han anat augmentant de públic a mesura que ha avançat el matí. Al xamfrà del Guimerà amb el carrer del Canonge Mulet, Pere Rafart, que ahir actuava a València i avui era a Manresa, ha començat amb set persones i ha acabat amb 70. Les bromes constants, farcides de jocs de paraules, acompanyades per uns números que han anat a més pel que fa al ritme i a la dificultat, han arrencat els aplaudiments dels presents, amb els infants a primera fila per no perdre cap detall dels jocs de màgia.

Un moment de l'actuació de Pere Rafart al xamfrà de Guimerà amb Canonge Mulet / G.C.

Als punts on actuaven els mags ja hi havia algunes persones esperant-los abans de començar les actuacions, que han anat puntuals. Després de la del mag Caru al xamfrà del Passeig amb el carrer de Guimerà, hi ha qui s'ha desplaçat a la que oferia el mag solsoní Pere Rafart, guanyador en dues ocasions de la modalitat de cartomàgia al campionat mundial de la Federació Internacional de Màgia, i que va actuar davant de l'actor Leonardo DiCaprio, un fet que també li va fer guanyar molta popularitat. Una de les famílies que l'ha anat a veure és la de Marta Mairal, que han seguit l'actuació amb la seva filla. En els diferents números que ha ofert, Rafart ha fet sortir diverses persones del públic per ajudar-lo.

Satisfacció dels mags

El mag Caru, que és manresà i fa màgia amb cartes, boles, monedes, cordes i cubs de Rubik, ha celebrat la iniciativa. "Com a entitat Màgia Central, havíem fet el Festival Màgic i, ara, que l'associació de botiguers i comerciants hagi volgut reflotar una mica la iniciativa i posar la màgia als carrers és molt maco. S'agraeix, i jugar a casa també és molt agraït". Ha reconegut que, "a primera hora, la gent estava una mica adormida, però al migdia se'ns han començat a animar els carrers". És el que ha passat amb l'esmentada actuació de Rafart, que ha arrencat amb poca gent, però s'ha anat animant.

El màgic Pol fent un joc de cartes a la Plana de l'Om / G.C.

A banda dels números de màgia, amb boletes, amb mocadors, amb cordes, amb gomes, amb cartes, Rafart no ha parat de fer comentaris divertits i amb el punt just d'insolència, com quan ha comentat que, "a València, és molt complicat actuar perquè si un número falla, et cremen" o quan ha dit a una nena que ha sortit com a voluntària i que ha hagut de fer una suma que "es nota que no va a un col·legi dels que treballen per projectes perquè sap sumar".

"Dona vida a la ciutat i al comerç"

A la Plana, una de les darreres actuacions ha estat la de Joana Andreu, filla del Màgic Andreu. La Joana no s'ha posat medalles com feia el seu pare, però sí que duia un pin a la solapa amb què ha fet un número que ha agradat molt perquè la carta d'una baralla que ha hagut d'endevinar un voluntari hi ha quedat impresa... per art de màgia.

Ella també ha celebrat la iniciativa d'actuar a peu de carrer. "M'encanta, primer, perquè dona vida a la ciutat i al comerç. Fa que la gent surti. Sobretot, per l'activitat que genera a la ciutat. M'agrada molt l'efecte sorpresa de la gent que va a les botigues a comprar i quan surt no s'ho espera". Andreu va estudiar Turisme, però ja fa vint anys que es dedica a fer màgia. "Un dia, vaig fer un parell de trucs a uns amics, els va encantar i vaig decidir provar-ho i des d'aquell dia no he parat".

Màgia amb Joana Andreu, que no s'ha posat medalles com el seu pare, el Màgic Andreu, però ha demostrat de qui és filla / Eduard Vega

Demà hi ha obert el comerç

Enguany, la Fira de l’Ascensió comparteix dates amb la Fira ViBa, que també porta activitat al centre comercial de Manresa, on les botigues obriran demà diumenge i sortejaran 6.000 euros entre la clientela. A banda, fins demà, hi ha les atraccions de fira a la zona dels Trullols i parades de fira a partir del segon tram del Passeig.

El primer tram i la plaça de Neus Català l'omplen una cinquantena de parades d’artesans, amb productes alimentaris com formatges, embotits, pa elaborat al moment i coques, i també joieria, roba i complements, espelmes, sabons i ebenisteria.

Demà diumenge, a les 12 del migdia, a la Plana de l’Om, els Tirallongues de Manresa celebraran la seva diada castellera de maig, amb la participació dels Castellers de Figueres i els Castellers de Sant Cugat.

A les 6 de la tarda, a la plaça Major tindrà lloc la 2a Roda d’Esbarts Catalonia Cossos de Dansa, organitzada pel Grup de Dansa Cor de Catalunya, amb la participació de la Colla Dansaire Picacrestes del Prat de Llobregat, l’Esbart Monistrol Dansaire, l’Esbart Rosa d’Abril de Castellterçol i el Casal Cultural Dansaires Manresans

La Fira de l’Ascensió l'organitza la UBIC de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, i amb la col·laboració de diverses entitats i associacions de la ciutat.

