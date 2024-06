L'esfondrament de l'escenari d'un concert multitudinari amb 70 víctimes, al simulacre d'emergències d'UManresa

L’esfondrament de l’escenari durant un concert multitudinari en un recinte tancat ha estat l’escenari que s’ha recreat a l’interior del Palau Firal de Manresa, aquest dissabte, durant tot el matí, en el marc del Màster d’Emergències Extrahospitalàries i del Curs d’Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes de l’Escola de Postgrau d’UManresa. Ha mobilitzat prop de 200 persones, 54 de les quals alumnat del màster i del curs, inclosos 34 professionals sanitaris i 20 bombers.

L’Escola de Postgrau d’UManresa organitza cada any un simulacre de grans dimensions per cloure tant el curs com el màster. L’objectiu d’aquesta activitat és posar a la pràctica els coneixements adquirits en ambdues formacions. La finalitat del simulacre és que els estudiants del màster i del curs visquin una situació propera a la que podrien viure en un accident real i que hagin d’enfrontar-se a un desbordament pel baix nombre d’efectius i la gran quantitat de víctimes que han de ser ateses. La previsió inicial era de 70 víctimes, de les quals 2 eren mortals, 31 de greus, 23 de menys greus i 14 de lleus. Els han donat vida 70 voluntaris.

Una vegada culminat el simulacre, tots els alumnes i els docents avaluen l’actuació en un debriefing, que serveix per analitzar en quins aspectes s’han comès errors i com es podria haver actuat per millorar l’atenció a les víctimes.

Un any més, el simulacre ha comptat amb diverses col·laboracions. Enguany han estat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Transport Sanitari de Catalunya (TSC), l’Agrupació de Defensa Forestal de Manresa (ADF), Protecció Civil, Creu Roja, i l’equip de maquilladores d’Esther Castellana.

Les places del curs s'esgoten en un temps rècord

Ja fa 14 anys que UManresa forma professionals sanitaris per actuar en emergències extrahospitalàries. Es tracta d’una de les propostes formatives més reconegudes de l’Escola de Postgrau en Salut, l’èxit de la qual es constata cada any quan s’obren les inscripcions, que s’omplen ràpidament. Les 26 places per a la quinzena edició, la del curs 24-25, es van omplir en mitja hora, batent un nou rècord en la història del màster.

Pel que fa al simulacre, aquesta ha estat la dotzena edició, fet que ha permès anar perfeccionant la logística i operativa i recrear diversos escenaris d’incidents de múltiples víctimes i catàstrofes, com atropellaments massius, accidents de globus aerostàtics, incendis en llocs com un centre d’acollida de refugiats o en una residència de gent gran, una explosió en una residència universitària o un accident ferroviari.