Una Fira de l'Ascensió de Manresa amb molta gent i amb vendes irregulars

Mentre els uns caminaven o corrien i assaborien vins de la DO Pla de Bages, a la Fira de l’Ascensió de Manresa, organitzada per la UBIC, i que enguany ha coincidit amb la Fira de Vi del Bages (Fira ViBa), els altres passejaven per les parades d’artesania del primer tram del Passeig i de la plaça de Neus Català, on es concentren les de menjar: embotits, ratafia, empanades argentines, xurreria, pa.

Les valoracions dels paradistes han estat variades. A Cordelia, on venen espelmes i encens, a l’altura del Casino, han comentat que les vendes anaven bé. A Lalita, Núria Sacristán, del Montseny, que ven roba i bosses, ha explicat que divendres va anar molt bé, dissabte més fluix i que avui voltava molta gent però que, de vendes, poques. A Plantacar, amb plantes medicinals d’Andalusia, una parada molt gran i amb remeis per a tot (per a la pròstata, per deixar de fumar, per a la diabetis, per al colesterol i triglicèrids, per a la circulació, varius i flebitis, per a vòmits, per regular la tensió...) es veia que tenien feina, igual que a La Saboneria de la Roser. Bijuteria, joguines de fusta, espelmes...

A tocar de Crist Rei, Loreto Pujol, d’Embotits Gori, de la Vall d’en Bas, comentava que «divendres va anar bé i ahir podia ser un dia maco, però, a 2/4 de 8 del vespre, es va posar a ploure». Pel que fa a avui, deia que «hi ha molta gent passejant, però les vendes són fluixes. Per mi que són massa fires: l’Expobages la setmana passada, la Fira Viba. i que la butxaca no dona».

Més comerç tancat que obert, a Guimerà

Pel que fa al comerç, en una artèria com és el carrer d’Àngel Guimerà n’hi ha més que ha decidit tancar com cada diumenge que obrir aprofitant la fira, sobretot les grans marques. Encara n’hi ha que posen un cartell a l’aparador anunciant preus de fira o que obriran per la fira, com les botigues Señor, SG4 i Positivo Man. A Intimissimi Huomo, una dependenta, Paula Sánchez, explicava que «tot i que al migdia ha baixat la feina, al matí ha valgut la pena obrir. Vam treballar el 12 d’octubre i no hi va haver gens de feina i, en canvi, avui, hem treballat».

A la tarda encara es pot anar a comprar al comerç obert i passejar per les parades, incloses les de fira a partir del segon tram del Passeig, i gaudir de les atraccions de fira als Trullols.