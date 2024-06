«M’agradaria que a la tele es fessin concursos de paletes, a l’estil MasterChef»

Un dels oficis més valorats al llarg de la història és el de paleta o, com també actualment, professional de la construcció. Aixecar una casa, rehabilitar-ne, fer una teulada o saber fer bé una cuina acaba requerint persones amb un alt grau de coneixements i molt d’ofici. Arquitectes, enginyers i altres titulats superiors necessiten indispensablement el concurs de paletes i empreses constructores. Per molt que és un sector que, com la majoria, s’ha tecnificat i especialitzat, sempre és necessària la visió del paleta, de l’encarregat de l’obra o del constructor que passa tota la seva jornada laboral al peu de l’obra. Amb 701 anys de vida, el Gremi de Constructors de Manresa i Comarca és un dels pocs que es manté en actiu, amb una projecció pública notable. L’any passat, coincidint amb els set segles, va ser l’entitat administradora de les festes de la Llum de Manresa. Una escultura a la plaça Sant Ignasi, a tocar el Museu del Barroc n’ha quedat com un dels testimonis de la celebració. Fa 9 anys, Josep Alías Rovira (Manresa, 1958) és el president d’aquest gremi. Se sent orgullós de les empreses associades i de la complicitat que hi ha entre els membres de la mateixa junta directiva. L’especialitat d’Alías no és la d’aixecar grans edificis, ni naus industrials, ni carreteres. Ell coneix bé la feina de paleta i el de la rehabilitació. Per això, el 1998 va decidir emprendre el seu propi negoci amb la creació d’Obrallar 2000 que no va haver de passar el tsunami associat a la crisi de l’any 2008 que va afectar de ple les empreses centrades en la construcció d’edificis i infraestructures. El destí ha volgut que hi hagi relleu generacional a aquesta empresa que s’ha fet un nom per aquells que volen rehabilitar un habitatge o fer un establiment comercial.

Per molta història que tingui, mantenir viu un gremi té la seva gràcia.

El secret és la bona harmonia i la predisposició que hi ha entre els associats i la junta. Encara que, com empreses, n’hi ha que són competència, hi ha molt bona relació i una bona predisposició de participar de la vida social i institucional. Això ha fet possible que organitzéssim les festes de la Llum 2023 o que, al llarg dels anys, formem part de la Cambra de Comerç i de la Taula de la Construcció. Som un sector que ens afecta molt directament el funcionament de l’administració pública.

Els 700 anys del Gremi ajuden a veure què hem passat d’un tipus de construcció molt sòlida a una de més efímera.

Ara, fem servir paraules com sostenibilitat, un concepte que em crec, però ja no fem servir materials tan nobles com la pedra perquè, en general, ja no se sap ni posar. Hi ha altres matèries que són fràgils i que gaire podríem dir que són de cartó. Fa poc llegia que el ciment de l’aqüeducte de Segòvia encara no s’ha deteriorat. Aquí veiem com han aguantat el pas dels segles les masies d’aquestes comarques.

També sou dels que us queixeu de l’excés de normativa.

D’inici, ja d’entrada als ajuntaments, hi ha entrebancs. En general, ens posen problemes per tot i la burocràcia se’ns menja. Les administracions no tenen en compte que bona part de l’activitat econòmica que es genera és gràcies als particulars i empreses.

Fa anys que es parla de la falta d’habitatge, però no hi ha hagut noves promocions.

Falten incentius perquè les empreses inverteixin en habitatge. Nosaltres estem oberts a tirar endavant nous projectes, però hi ha d’haver col·laboració institucional. Al Barri Antic, per exemple, si es cedissin solars a promotors, la realitat podria ser diferent.

La rehabilitació és una opció per a habitatges que s’han fet antics.

Nosaltres, a Obrallar, coneixem bé l’àmbit de les reformes. És una llàstima que, per poder fer una obra, l’Ajuntament tardi cinc o sis mesos a donar els permisos corresponents. Les famílies o qui vol muntar un negoci no pot esperar mig any que l’Ajuntament et doni el vistiplau. En general, afecta a tota l’administració local, però el de Manresa és dels que van més tard. A Barcelona, Sant Cugat i altres municipis grans faciliten més l’execució de les obres.

El 1998 la va encertar en muntar una empresa de reformes i obres petites, un subsector menys afectat pels cicles econòmics.

Mai m’he dedicat a fer obres grans. Havia estat anys fent aquests treballs de reformes per una empresa i nou anys més com a cap de manteniment a Montserrat. És un àmbit que coneixia bé i tenia constància directa que famílies que volien fer la cuina o la cambra de bany nova, no trobaven ningú. En aquella època els autònoms normalment es llogaven per a la gran construcció.

Acaben de superar els 25 anys vida de l’empresa sempre en aquesta mateixa línia.

Una de les claus va ser la de crear un equip per poder donar un servei integral. El servei, que jo en dic claus en mà, ha donat molt bons resultats. Els clients et diuen què volen i quins materials els agraden. Procurem que no s’hagin de preocupar de res relacionat amb les obres.

Cada vegada hi ha més competència.

L’únic que ens ha de preocupar és la competència deslleial, submergida, que no treballa com cal. En aquest sector hem de ser molt seriosos, curosos i formals perquè nosaltres ens acabem ficant a dins de pisos on viuen famílies.

Una de les proclames del Gremi és la falta de professionals.

No hem sabut transmetre a les noves generacions que la formació de professionals funciona ara i en el futur. La normativa tampoc no ajuda perquè un menor de 18 anys no pot pujar ni a una bastida, ni pot tallar amb un disc, quan poden participar en curses de motos a velocitats altíssimes. Entre tots, no ho hem posat fàcil perquè accedeixin a aquest ofici, ni a d’altres, com pintors o fusters.

En tota l’àrea d’influència de Manresa, l’únic lloc on s’ensenya a fer de paleta és a l’institut de Sant Vicenç.

Sí, pot continuar l’activitat gràcies al suport que donem des del Gremi. Tots els alumnes que hi van tenen feina a empreses que tenim associades. També els facilitem material. De cara el proper curs, la previsió és que s’incorporin 18 nous alumnes al cicle dual de construcció de l’IES Castellet. A Obrallar, per exemple, en tenim dos que han anat a aquest institut, un en plantilla, i l’altre en període formatiu.

És una llàstima que l’ofici de paleta no tingui glamur.

M’agradaria que a la tele es fessin concursos de paletes, a l’estil de MasterChef. Han aconseguit que la feina de cuiner sigui desitjada i això que és dura, amb dedicació els festius. Un concurs així, seria una manera que es conegués i popularitzés més que significa ser paleta. Ara ja no és una feina dura com havia estat antigament que calia traginar sacs de ciment de 50 quilos o altres esforços físics. Seria bo que, si una obra no comportés unes despeses tan grans, els sous dels paletes anessin a l’alça.

La mecanització ha agafat molt de pes a la construcció.

Hi ha màquines per a tot. El sector canvia sense parar. Al Construmat de fa pocs dies es tornava a visualitzar els canvis que afecten el sector. És una evolució positiva, però que convertirà en artesania qui vulgui fer una casa d’obra vista o determinades rehabilitacions o reformes. En actuacions, com canviar bigues o reparar forjats, cal el treball d’un paleta amb molt d’ofici.

Per a sectors degradats de Manresa, com el Barri Antic, alguna idea?

Tots sabem que la majoria de les construccions no són bones i que no es poden comparar amb les cases de Vic. A Manresa, després de les guerres, les reconstruccions es van fer amb el material que van poder. Cal esponjar, fer vials més amples i tornar a construir cases de tres o quatre plantes en llocs concrets. Fa poc, el Gremi, va plantejar a l’Ajuntament que les plantes baixes sense activitat comercial es puguin convertir en pisos, però la resposta va ser negativa. Tampoc la gent no rehabilita perquè ens posen moltes exigències que fan passar les ganes. Hi ha poques ajudes i per accedir-hi demanen tants papers que hi ha qui desisteix, com un client nostre que va tirar la tovallola davant del panorama. Va pensar que li costaria més fer els papers que no pas l’obra. Fan avorrir a la gent.

Una llei important per al sector és la de riscos laborals.

Aquesta s’ha de valorar positivament perquè els paletes al llarg dels anys hem estat massa atrevits i valents. Jo m’incloc entre els hem fet coses que ara veiem com a salvatjades que actualment no es poden acceptar. El cementiri n’està ple de paletes que no han estat prou prudents. Les empreses tenim molt assumides les mesures de seguretat que fixa la llei i les implementem amb la voluntat que no hi hagi d’accidents de treball.

[object Object] Tothom té el que es mereix? En principi, no. Millor qualitat i pitjor defecte. Complidor i perepunyetes. Quant és un bon sou? Les fulles de salari s’haurien d’ajustar al que es mereix cadascú. Percep pressió estètica social? Personalment, no. Quin llibre li hauria agradat escriure? Un sobre construcció. Una obra d’art. La Sagrada Família. En què és expert? Intento aprendre de construcció. Què s’hauria d’inventar? Medicaments per a malaties que no es curen. Déu existeix? Soc ateu. Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? Antoni Gaudí. Un mite eròtic. Actualment, cap. Acabi la frase. La vida és... Curta. La gent de natural és bona, dolenta o regular? Bona, però pels motius que siguin ens podem espatllar.. Tres ingredients d’un paradís. Aigua, sol i un xiringuito. Un lema per a la seva vida. Llevar-me ben d’hora i a treballar.

