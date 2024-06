La nova cursa a Manresa de la Fira del Vi del Bages deixa bon gust de boca als participants i ganes de repetir /

La Fira del Vi del Bages (Fira ViBa) ha estrenat aquest diumenge la Mitja ViBa a Manresa, una mitja marató no competitiva que ha aplegat unes 200 persones, segons l’organització. L’acte, que combina esport, paisatge, vi, gastronomia i també una part lúdica, amb persones que l’han fet disfressades, ha deixat un bon gust de boca a participants i a organitzadors, que ja parlen de repetir-la.

La Mitja ViBa té com a artífex el promotor esportiu Toni Bravo, que explica que es va inspirar en la Marató dels Castells de Medoc, a França, la tercera més important del món, nascuda el 1985 i on participen milers de persones que recorren grans finques vinícoles del país. A Catalunya, ha comentat Anjo Valentí, regidor d’Esports de Manresa, que ha participat a la Viba caminant, també n’hi ha una de semblant al Priorat i la del Bages és la segona d’aquest estil. Ha destacat que, en el marc de Manresa, Ciutat Europea de l’Esport, la regidoria que dirigeix ha volgut apostar per la Mitja ViBa, que "conjuga molt bé l’activitat física, paisatge, cellers i gastronomia del Bages, i tot sense sortir de Manresa».

Al Celler el Molí-Collbaix, algunes participants han ballat al ritme de Mel & Caiena / MIREIA ARSO

Tot i que la darrera parada s’ha fet al Congost, on ha començat la cursa, de 21 quilòmetres i circular, la més animada ha estat la del Celler El Molí-Collbaix, on alguns dels participants que han anat arribant fins i tot s’han animat a ballar al ritme del duet d’Igualada Mel & Caiena, que tocaven en directe. En altres parades hi havia un DJ, com a la Torre de Santa Caterina, al Suanya i a la Torre Lluvià. En totes, s’ha pogut fer un tast de vi i menjar alguna cosa: un bombó de xocolata, unes garapinyades, formatge, xoriç, fruits secs, palets de pa...

Al dorsal dels participants, personalitzat amb el seu nom, hi constaven les cinc parades i, quan han arribat a cadascuna, els han fet una marca.

Sortida de la Mitja ViBa al Congost / Mireia Arso

Persones que l'han fet amb les quals ha parlat aquest diari han posat bona nota a la iniciativa i no descarten repetir l'experiència. És el cas de Roger Jofre i d'Isabel Santiago, que l'han fet disfressats de pirates i després de treballar tota la nit en una discoteca. "És molt interessant perquè combines vi, esport, naturalesa, i passes una estona amb els amics, amb la parella". Al seu entendre, el preu de 40 euros està justificat pels avituallaments, la música en directe i també perquè a cada parada hi havia gent servint el vi, entre els quals grups de voluntaris.

A les parades d'artesania del primer tram del Passeig aquest diumenge al migdia hi havia molta gent / Mireia Arso

Vendes irregulars a les parades d'artesania

Mentre els uns caminaven o corrien i assaborien vins de la DO Pla de Bages, a la Fira de l’Ascensió, que enguany ha coincidit amb la Fira Viba, els altres passejaven per les parades d’artesania del primer tram del Passeig i de la plaça de Neus Català, on es concentren les de menjar: embotits, ratafia, empanades argentines, xurreria, pa. Les valoracions dels paradistes han estat variades. A Cordelia, on venen espelmes i encens, a l’alçada del Casino, han comentat que les vendes anaven bé. A Lalita, Núria Sacristán, del Montseny, que ven roba i bosses, ha explicat que divendres va anar molt bé, dissabte més fluix i que avui voltava molta gent però que, de vendes, poques. A Plantacar, amb plantes medicinals d’Andalusia, una parada molt gran i amb remeis per a tot (per a la pròstata, per deixar de fumar, per a la diabetis, per al colesterol i triglicèrids, per a la circulació, varius i flebitis, per a vòmits, per regular la tensió...) es veia que tenien feina, igual que a La Saboneria de la Roser. Bijuteria, joguines de fusta, espelmes...

A tocar de Crist Rei, Loreto Pujol, d’Embotits Gori, de la Vall d’en Bas, comentava que «divendres va anar bé i ahir podia ser un dia maco, però, a 2/4 de 8 del vespre, es va posar a ploure». Pel que fa a avui, deia que «hi ha molta gent passejant, però les vendes són fluixes. Per mi que són massa fires: l’Expobages la setmana passada, la Fira Viba. i que la butxaca no dona».

La Fira de l’Ascensió / Mireia Arso

Més comerç tancat que obert, a Guimerà

Pel que fa al comerç, en una artèria com és el carrer d’Àngel Guimerà n’hi ha més que ha decidit tancar com cada diumenge que obrir aprofitant la fira, sobretot les grans marques. Encara n’hi ha que posen un cartell a l’aparador anunciant preus de fira, com les botigues Señor, SG4 i Positivo Man. A Intimissimi Huomo, una dependenta, Paula Sánchez, explicava que «tot i que al migdia ha baixat la feina, al matí ha valgut la pena obrir. Vam treballar el 12 d’octubre i no hi va haver gens de feina i, en canvi, avui, hem treballat».

A la tarda encara es pot anar a comprar al comerç obert i passejar per les parades, incloses les de fira a partir del segon tram del Passeig, i gaudir de les atraccions de fira als Trullols.

