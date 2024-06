Tomàs Molina demana a Manresa votar ERC el 9-J per «sentit comú»

Tomàs Molina, «home del temps durant 37 anys», com ell mateix es va definir, està acostumat a la broma i va començar la seva intervenció a l’acte d’ERC a les eleccions europees del 9 de juny a la capital del Bages amb un «molt bona tardaaaa», adaptació del «molt bona niiiiit» amb què l’imitaven al «Polònia». Amb el seu fill darrere de la pantalla enrotllable, que feia de teló de fons de l’acte a la Plana de l’Om, per evitar que sortís volant amb una ventada, va demanar a les més de cent persones congregades que votessin Esquerra «per sentit comú».

L’acte va començar amb sol i va acabar amb el cel encapotat, però sense deixar anar ni una gota d’aigua fins que ja havien desmuntat.

Tenint ben present que la pluja ja no és una amenaça sinó una benedicció, Molina va explicar que la seva primera motivació per presentar-se a les eleccions europees dintre de la llista d’Ara Repúbliques, que encapçala l’actual eurodiputada Diana Riba i en la qual concorren en coalició amb EH Bildu, el BNG i Ara Més, era fer feina en la lluita contra el canvi climàtic.

Va recordar que el fet que durant la meitat de l’any a la nit se superin els 20 graus, quan a l’inici de la seva carrera passava de forma ocasional, ens afecta a tots, però especialment als pagesos. Ien aquest pròxim mandat del Parlament Europeu toca revisar la Política Agrària Comuna.

Una regulació de gran impacte que cal decidir si es vol que la dissenyin partits com el PP, «que ha votat en contra del corredor Mediterrani ara que el futur del transport és el tren» només perquè afavoriria clarament als Països Catalans. I que l’apliquin persones com «la Dolores Montserrat», tibant del fil de la intervenció anterior de la vicepresidenta santpedorenca del govern de Catalunya, Laura Vilagrà, que havia explicat que la número 1 del PP al 9-J es presentava com a Dolores i no com a Dolors per tenir més bona entrada en els cercles espanyolistes.

Esquiva la tempesta

Vilagrà i Molina van protagonitzar una altra de les anècdotes de la jornada quan la vicepresidenta en funcions va explicar que fa 3 anys havia dinat amb el meteoròleg i s’havia enamorat d’ell. Afirmació a la qual va sortir al pas immediatament Molina per deixar clar que «estic casat i a la meva dona me l’estimo molt». Vilagrà li va seguir la corda tot etzibant-li un: «Tot és compatible».

Tots dos van coincidir a enquadrar no només el PP sinó també Junts com a partits de dreta que van contraposar amb els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va obrir l’acte recordant als presents que la ciutat havia rebut 25 milions d’euros dels fons Next Generation de la Unió Europea que farien possible materialitzar projectes per valor de 50 milions d’euros. Diners per fer realitat actuacions de millora de l’atractivitat i la sostenibilitat del territori, uns diners que són fruit de l’internacionalisme i que «si els hagués de decidir la dreta o la ultradreta ja ens podem calçar». Quan va acabar l’acte el vent va girar preludi del bon xàfec posterior.