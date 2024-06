L'escola Valldaura es manifesta a Manresa per reclamar l'escola nova

La comunitat educativa de l’escola Valldaura de Manresa ha expressat aquest dilluns d’una forma contundent el seu malestar perquè la construcció del nou edifici escolar està a les beceroles. Ho ha fet amb una manifestació que ha començat a l’escola mateixa, al barri de Valldaura, i que ha recorregut dos dels principals eixos viaris de la ciutat, la carretera de Cardona i la carretera de Vic, fins arribar a la seu d’Educació a la Catalunya central, a prop del pont de Ferro.

Han protestat perquè la provisionalitat del que havia de ser una escola amb mòduls prefabricats, ja fa 15 anys que dura. La provisionalitat, doncs, s’està perpetuant.

Per això el crit que més s’ha sentit durant la marxa que pràcticament ha anat d’una punta a una altra de Manresa, ha sigut «Volem una escola nova, volem una escola amb dignitat». La manifestació estava encapçalada per una pancarta on es podia llegir «Valldaura en lluita per una escola digne», i els participants duien cartells amb lemes com «15 anys. Quants més?» o bé «Fins als cordons de barracons».

La protesta l’ha convocat l’assemblea mixta que s’ha creat al centre i que està formada per famílies d’alumnes i personal docent. Ha acabat davant la delegació d’Educació, on s’ha llegit un manifest en el qual s’explica que malgrat el compromís per fer el nou centre i «el treball constant de l’Ajuntament, considerem que ens trobem gairebé en el mateix punt, i la construcció de l’edifici queda molt lluny».

Denuncien, també «l’abandonament i la precarietat en què es troben els barracons, fet que perjudica de forma directa el benestar de la comunitat educativa i perpetua la segregació escolar a la ciutat de Manresa». Valldaura està catalogada com una escola d’alta complexitat.

Finalment, el manifest demana el suport de Manresa «en aquesta lluita» perquè segons l’assemblea és una reivindicació de centre, de barri i de ciutat. Alerta que si el procés del nou edifici continua estancat, hi haurà més accions de protesta.

Solar sense escola

Actualment la construcció de la nova escola és a l’aire tot i que hi ha els terrenys on s’ha de construir. L’Ajuntament va adquirir el 2021 un solar al carrer Mossèn Vall, Rubió d’Ors i Jorbetes. A finals de l’any passat el govern municipal i la Generalitat havien de signar un conveni segons el qual l’Ajuntament avançaria els diners del 100% de les obres, uns 7,5 milions d’euros, i la Generalitat li retornaria el 80 %. Els canvis al capdavant del departament d’Educació, primer, el fet que els pressupostos catalans no tiressin endavant, i finalment la convocatòria d’eleccions anticipades, va fer que no s’acabés signant. En lloc d’això es va pactar un protocol d’intencions on Generalitat i Ajuntament afirmen que és prioritari per les dues administracions construir l’escola Valldaura amb dues línies.

L’objectiu és que el centre estigui construït el curs 2028-2029, segons va anunciar el regidor d’Ensenyament a l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, al darrer ple municipal. De moment, però, no hi ha assignació pressupostària ni cap projecte redactat de com hauria de ser el nou centre.

La de l’escola Valldaura és la segona manifestació que hi ha hagut a Manresa en menys d’un mes d’un centre educatiu, tot i que per motius diferents. A mitjans de maig un centenar de persones de la comunitat educativa de l’institut Pius Font i Quer ja van recórrer el centre de la ciutat per protestar contra el que consideren massificació de l’institut, i per demanar més recursos. Aquest dilluns, representants del Pius Font i Quer han assistit a la manifestació de l’escola Valldaura per donar suport a les seves reivindicacions. Ho han fet amb una pancarta on es llegia «Més recursos i menys barracons».