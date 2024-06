Veïns de la Pujada del Castell de Manresa demanen retirar dos pals tractats amb creosota

A la Pujada del Castell de Manresa, el passat dia 23 de maig l’Ajuntament va anunciar els treballs de substitució del suport de la xarxa de servei elèctric i d’enllumenat públic. En concret, es van canviar dos pals que, per a sorpresa de veïns del vial que ho han denunciat, són de fusta tractada amb creosota, considerada un potencial agent cancerigen.

Via correu a través de la pàgina web de l’Ajuntament, cinc veïns de la Pujada del Castell van enviar les seves queixes al consistori i ara han començat a fer una recollida de signatures per presentar una instància conjunta per demanar que el consistori tregui els dos pals.

Els dos suports que es van substituir, que sostenen el cablejat de l’enllumenat públic i de l’electricitat per als veïns, estan a l’altura dels números 21-23 i 35-37 del vial. Els veïns denuncien que «són de fusta tractada amb creosota, una substància reconeguda com a potencialment cancerígena i molt restringida des de fa anys pel que fa al seu ús en nuclis urbans i en zones pròximes a habitatges». Recorden que la norma que regula actualment aquesta substància de tractament de la fusta no permet que s’utilitzi en l’interior d’edificis sigui quina sigui la seva utilitat, en joguines, en terrenys de joc, en parcs, jardins i en instal·lacions recreatives i d’oci a l’aire lliure on hi hagi un risc de contacte freqüent amb la pell. Tampoc en la fabricació de mobles de jardí.

Recalquen que els dos pals estan en una vorera molt estreta, de manera que és fàcil que les persones i els animals que hi transiten hi entrin en contacte i que n’inhalin els vapors que desprenen quan s'escalfen, sobretot ara que ja fa calor. Fan notar que hi ha tractaments per a la fusta que són molt més respectuosos, com els salinitzats i els sintètics, i que precisament «grans companyies com Telefònica i altres estan valorant o implementant la substitució massiva dels pals creosotats vells».

Recordar que la creosota és una de les substàncies amb què tractava pals l’empresa manresana del barri de Valldaura Postes y Maderas SA (Pymsa), que, després d’un llarguíssim litigi amb els veïns, va deixar de fer aquest tractament el 2017. Dos anys després, va ser adquirida per Explotacions Forestals de l’Alt Urgell SA (Efausa).

Ancoratges deficients

Al marge de la preocupació pel tema de la creosota, els veïns de la Pujada del Castell també es queixen que la instal·lació dels pals s’ha fet de manera molt deficient. El pal dels números 21-23, expliquen, «s’ha subjectat, només, per la part inferior amb unes peces clavades directament pels laterals, sense que s’hagi fet per la part superior que toca la paret de contenció del jardí del número 23, ni tampoc per la part de la base amb una abraçadora que permeti assegurar una major estabilitat (sobretot en eventuals episodis de vent fort)». Pel que fa al pal situat a l’alçada dels números 35-37, «el suport de contenció de la base és vell i està podrit», constaten.

Mal estat de l’ancoratge del pal / Arxiu particular

