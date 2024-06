Denuncien 23 conductors de patinets elèctrics a Manresa en una setmana

La Policia Local de Manresa ha denunciat 23 conductors de patinets elèctrics en una setmana de campanya intensiva a finals de maig per controlar les conductes de risc amb aquests vehicles de mobilitat personal. Les denúncies han estat sobretot per circular per la vorera o per l'andana central del Passeig Pere III.

Durant la campanya, s'han aturat un total de 53 vehicles, dels quals 23 han estat denunciats per conductes de risc. Gairebé la meitat - un total de 10- han estat sancionats per circular per la vorera i 6 per circular per l'andana central del Passeig Pere III. Així mateix, s'han posat 2 denúncies per circular en direcció prohibida, dues més per conduir fent ús del telèfon mòbil, una per no respectar el llum vermell d'un semàfor, una altra per circular per una zona reservada a autobusos i una darrera per avançar un altre vehicle per la dreta.

Durant la campanya, impulsada pel Servei Català del Trànsit, s'ha posat un èmfasi especial en el control de zones de vianants del passeig de Pere III i el Nucli Històric, així com a la resta de la xarxa urbana. També s'han tingut en compte les condicions de circulació d’aquests vehicles, les parades i estacionament, l’ús d’elements de protecció, el consum d’alcohol i altres drogues i les infraccions menors.

Campanya per recordar la normativa

La campanya ha tingut com a objectiu recordar als conductors de vehicles de mobilitat personal que estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com qualsevol altre vehicle. En aquest sentit, la Llei de Trànsit estipula que els patinets elèctrics no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans, els conductors estan obligats a sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues, no es pot utilitzar el telèfon mòbil ni auriculars durant la conducció, el seu ús és unipersonal, no es poden superar els 25 km/h i de nit o amb poca visibilitat cal circular amb llum i roba o elements reflectors.

L'Ajuntament recorda que durant la resta de l'any la Policia Local informa els usuaris sobre les seves obligacions i multa en aquells casos que no es compleixen les normes. De fet, el govern municipal treballa en la redacció d'una ordenança de vehicles de mobilitat personal, que també inclou les bicicletes. La redacció de l’ordenança municipal es realitzarà sota la responsabilitat del Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil i la participació directa del Servei de Territori amb la previsió de començar els treballs aquest mes d’octubre.

