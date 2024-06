Alumnes de Manresa, el Pont i Avinyó demanen als adults que reaccionin davant la crisi ecològica

Prop de 340 joves estudiants de quatre centres d'educació secundària del Bages (L’Institut Lluís de Peguera de Manresa, FEDAC Manresa, l’Institut Escola Barnola d’Avinyó i l’Institut Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i Rocafort) han participat a la segona edició del Congrés d'Ecociutat-Joves per la sostenibilitat. Els joves han demanat als adults que reaccionin davant el context de crisi ecològica i l’emergència climàtica.

Aquest esdeveniment, realitzat a l'Anònima de Manresa, ha estat una plataforma per a la presentació de propostes i projectes per part dels joves, amb l'objectiu de millorar el seu entorn i fomentar la sostenibilitat al seu municipi o centre.

Imatge de l'interior de l'Anònima durant el congrés / Arxiu Particular

Potser no hi serem a temps

Els alumnes han manifestat que són “joves, però tenim idees i ens cal el vostre suport institucional, polític, per fer canvis que tinguin una repercussió més gran. Si no comencem a fer transformacions ara, potser quan nosaltres siguem grans, ja no hi serem a temps”, han afirmat.

L'esdeveniment ha sigut el resultat del Projecte Compartit d'Ecociutat, en què els alumnes han treballat conjuntament per analitzar el seu entorn des d'una perspectiva crítica i desenvolupar solucions per convertir-lo en un ecosistema més sostenible. Aquest projecte es va començar a pensar fa anys al Camp d'Aprenentatge del Bages, un servei educatiu del Departament d’Educació. Actualment, es realitza conjuntament amb els quatre centres educatius, el Consorci del Bages per a la gestió de residus i el Parc de la Séquia, té com a objectiu integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l'educació i promoure un futur més verd.

A través d’aquest acte, els joves participants han mostrat el seu compromís amb la sostenibilitat i han destacat la importància de prendre accions concretes per revertir els impactes negatius sobre el medi ambient. Durant el congrés han presentat una àmplia gamma de projectes que aborden temes com l'aigua, els residus, l'energia, l'alimentació, l'urbanisme, la mobilitat i la biodiversitat. Les propostes han inclòs iniciatives molt variades com ara la reurbanització de la Carretera de Cardona de Manresa per afavorir la creació de zones verdes, la construcció de dipòsits per a la recollida d’aigües pluvials als instituts, o la creació d’una aplicació mòbil per reduir el malbaratament alimentari, entre molts d’altres.

Els joves han fet una crida als adults convidats a l’acte, representants del món polític i institucional del territori, com el regidor d’Acció Climàtica i Educació de Manresa, Pol Huguet; l'alcalde d’Avinyó, Sergi Grau; la regidora d'Ensenyament d’El Pont de Vilomara i Rocafort, Beatriz Moreno i l’inspector en cap dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Albert Ramírez.

El regidor Pol Huguet adreçant-se als alumnes / Arxiu Particular

Alumnes fent pinya

L’alumnat ha unit forces “per abordar l'emergència climàtica i presentar propostes per millorar el medi ambient i construir un futur sostenible”. Durant els parlaments d’obertura han reclamat “el suport dels adults per aconseguir canvis importants” i han destacat “la importància de les petites accions diàries i la col·laboració per fer transformacions profundes”. Han afirmat també que “confien que, amb l'ajuda de tothom, podran fer una diferència significativa en la lluita contra el canvi climàtic”.

El regidor Pol Huguet s’ha dirigit a l’alumnat com ciutadans responsables i crítics, amb voluntat d’incidir en canvis a la ciutat. “Cal el coneixement, ser crítics i és important que cadascú passi a l’acció”, ha declarat.

La regidora Beatriz Moreno ha recordat els incendis que van afectar el municipi i la relació que això té amb la sequera. Ha afirmat que “l’alumnat ha fet propostes positives” i que “l’Ajuntament les ha rebut per fer-les realitat”.

Basant-se en les propostes que havia pogut escoltar al Congrés, l’alcalde d’Aviyó, Sergi Grau, ha felicitat l’alumnat per fer possible el Congrés i ha remarcat “la importància de ser innovadors”.

Finalment, l’inspector en cap dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya, Albert Ramírez, ha fet referència a Sòcrates per convidar a l’alumnat a descobrir noves propostes a partir de la seva experiència i trajectòria de vida: “És important fer-se bones preguntes i que l’alumnat es pugui respondre -I jo, què hi puc fer?”

Cloenda influencer

L'acte de clausura del congrés ha anat a càrrec de Joan Grivé, més conegut com a Sir Joan, el pseudònim que utilitza a les xarxes socials. Grivé, ambientòleg i un dels primers influencers en català, ha explicat la seva trajectòria acadèmica i professional amb clau d’humor i provocació.

Ha afirmat que la ciència té un llenguatge molt tècnic i específic i, per tant, costa que arribi a la gent.