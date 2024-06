Els Tirallongues es queden a un pas, a Manresa, del seu primer 4 de 8 de la temporada

La colla castellera Tirallongues de Manresa va actuar diumenge passat, juntament amb els Castellers de Figueres i els Castellers de Sant Cugat, amb motiu de la seva diada en el marc de la Fira de l’Ascensió de Manresa. Després de descarregar tres pilars de 4 d’entrada, van intentar descarregar per primera vegada aquesta temporada el 4 de 8. En aquesta ocasió, es van presentar a plaça amb 150 camises per assolir aquest objectiu. Finalment, després de dos intents desmuntats en primera ronda de castells, l’estructura va quedar muntada fins a la posició d’acotxador, sense poder fer l’últim pas de l’enxaneta per coronar el castell.

Construcció del 4 de 8 en l'actuació a la Plana de l'Om per la Fira de l'Ascenció Manresa / Tirallongues

Estructures de sòlides i segures

En segona ronda de castells, van descarregar un 5 de 7 molt ben treballat i sense massa problemes i, en les següents rondes, van mostrar, també, un 4 de 7 amb agulla i un 4 de 7 molt sòlids i segurs. En la ronda de pilars van executar un vano de 5 i, finalment, es van acomiadar de la seva diada amb dos pilars de 4.

Per part dels Castellers de Figueres, van descarregar dos pilars de 4 d’entrada, un 4 de 7, un 4 de 7 amb agulla, un 3 de 7, un pilar de 5 que quedava com a intent desmuntat i que van aconseguir descarregar a continuació, i van finalitzar amb un pilar de 4 aixecat per sota.

Els Castellers de Sant Cugat, també anomenats Gausacs, van iniciar la seva participació descarregant dos pilars de 4 d’entrada. En les rondes de castells, van mostrar i van descarregar un 5 de 7, un 2 de 7, un 4 de 7, un pilar de 5 i dos pilars de 4 de sortida.

Satisfets de la jornada

Tot i no assolir l’objectiu de descarregar el 4 de 8, els Tirallongues S'han mostrat satisfets de la jornada de diumenge perquè van poder descarregar unes estructures de set i de set pisos i mig molt importants i molt ben treballades. També van mostrar el 4 de 8, amb l'objectiu de descarregar-lo molt pròximament aquesta temporada.

La colla manresana ja prepara la seva pròxima diada, que tindrà lloc el 8 de juny a Salt amb motiu de la diada de Colles de l’Eix.