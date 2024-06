Investiguen una baralla multitudinària a les atraccions de la fira dels Trullols de Manresa

Els Mossos han obert una investigació per la baralla multitudinària que hi va haver aquest dissabte al vespre a la zona de les atraccions de la fira de l'Ascensió al polígon dels Trullols de Manresa. La policia ha explicat a aquest diari que dos grups de menors - un de més nombrós i l'altre d'unes sis persones - es van enfrontar i dues persones van resultar ferides lleus.

L'avís per la baralla es va rebre a 2/4 de 8 del vespre per part d'un testimoni que es trobava a la zona, però quan les patrulles van arribar al lloc dels fets només van trobar dos dels menors ferits lleus per contusions. La resta d'implicats havien fugit del lloc dels fets i la policia no els va poder identificar.

De moment, els dos menors ferits no han presentat denúncia als Mossos d'Esquadra. Tanmateix, la policia ha confirmat a aquest diari que hi ha una investigació oberta per esbrinar qui hi ha al darrere de la baralla.