Manresa acull la III jornada sobre prevenció de maltractaments a persones grans

El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa celebraran el 18 de juny la tercera jornada per prevenir els maltractaments a les persones grans. Forma part dels actes del Dia mundial de la presa de consciència i abús dels maltractaments a les persones grans.

La sessió està adreçada a professionals del territori, però també és oberta a les persones grans i al conjunt de la ciutadania. Es durà a terme a l’Auditori de la Plana de l’Om, de les 9 del matí a la 1 del migdia.

A més de dur a terme la jornada, el territori disposa del Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV), que atén situacions de sospita i o maltractament a les persones grans. També es participa en la Xarxa de Comarques per l’Envelliment i a dos grups de treball de la Diputació de Barcelona, que són l’Espai d’intercanvi de l’envelliment actiu de la Diputació de Barcelona, i al grup de maltractament a persones grans.

La jornada començarà amb la ponència inaugural Norma Libera-Care, model de cures centrat en la persona sense subjeccions: respectant els drets de les Persones Grans, a càrrec de la doctora Maria Esther Aretxabala, de la Fundació Cuidados Dignos.

A continuació, hi haurà una taula de bones pràctiques que tractarà aspectes com l’envelliment i la salut comunitària on, entre altres temes es parlarà de L’Alzheimer a l’hora del Cafè, a càrrec de Pep Garcia, Júlia Saura i Montserrat Anfruns, membres de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.

A l’acte també intervindran la regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina, i Lluïsa Tulleuda Lari, consellera de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages.

La sessió es tancarà amb la lectura d’un manifest elaborat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya, a càrrec de Jaume Puig Bou, del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa.

Aquest any tant el Consell Comarcal del Bages com l’Ajuntament de Manresa se sumen a la campanya #vidaplanadedrets que està impulsada per l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya. A través de la iniciativa es repartiran polseres amb aquest lema i l’Ajuntament de Manresa il·luminarà la façana de l’edifici consistorial de color verd el 15 de juny.

Les inscripcions per assistir a la jornada són gratuïtes i ja es poden recollir a les oficines del teatre Kursaal o bé a través de la pàgina web del teatre.