Es presenta l’Agenda Urbana 2030 que planteja com ha de ser la Manresa del futur

El pròxim dimarts 18 de juny es presentarà l’Agenda Urbana 2030, document que recull l’estratègia per fer una ciutat sostenible. Inclou 9 reptes i 38 accions enfocades a aconseguir una Manresa més justa, verda, pròspera i segura.

L’Agenda Urbana de Manresa 2030 s’ha elaborat per garantir que les polítiques municipals i els projectes locals que s’implantin a Manresa en els pròxims sis anys, ho facin tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i els Objectius de l’Agència Urbana estatal.

La presentació es farà a les sales del claustre del Museu del Barroc de Catalunya a dos quarts de set del vespre. Per assistir-hi, cal reservar plaça. Inicialment, la presentació estava prevista pel 19 de març, però es va ajornar per la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Segons l’Ajuntament de Manresa, l’Agenda Urbana 2030 és el resultat d’anys de feina, en els quals s’ha dut a terme un treball transversal al consistori i un procés participatiu amb agents locals i ciutadania, amb especial atenció a la gent jove.

En l’acte de presentació, assistiran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, la regidora de Presidència, Mariona Homs Alsina, i el responsable de l’equip redactor del document, Pablo Muñoz Unceta, que desgranarà el contingut de l’Agenda.

Reptes i accions

El document inclou 9 reptes i 38 accions que tenen per objectiu aconseguir una ciutat més sostenible en l’àmbit ambiental, però també econòmic i social.

Aquestes accions estan pensades per fomentar, entre altres, la mobilitat sostenible, la preservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de Manresa, i el desenvolupament i millora dels espais verds urbans i l’Anella Verda.

També es posa el focus en la reducció de les desigualtats, la millora de la inclusió social i el foment de l’economia local competitiva i sostenible. A més a més, es fa èmfasi en el fet que les polítiques municipals tinguin en compte la participació ciutadana, la transparència, la perspectiva de gènere i l’avaluació de resultats.

L’acte de presentació també comptarà amb la presència de membres d’Aliança Ciutadana per la Sostenibilitat de Manresa, l’òrgan format per agents locals i ciutadans que va impulsar la creació de l’Agenda Urbana. Aquest col·lectiu és qui farà seguiment del document per controlar la seva execució i actualització periòdica.