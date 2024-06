Desplegament policial per desallotjar un ocupa que amenaçava de treure una arma de foc

Un intent d'ocupació a l'edifici número 9 del carrer Tahonas de Manresa per part d'un ocupa que amenaçava de tirar-se el buit i de treure una arma de foc ha mobilitzat aquest dimecres al migdia diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local fins al lloc dels fets.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per part d'un veí de la zona que ha vist com intentaven ocupar un dels habitatges del carrer. Quan els efectius policials s'han desplaçat fins al lloc per desallotjar-lo, l'ocupa ha amenaçat de tirar-se el buit i de disparar-los amb una arma de foc. Segons la policia, però, l'home en cap moment ha tret cap pistola o arma similar, de forma que es tractarien d'amenaces verbals.

Tanmateix, les amenaces han mobilitzat més reforços policials fins a la zona, on també s'han desplegat diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos han informat a aquest diari que ja l'han pogut reduir i en aquests moments l'estan registrant.