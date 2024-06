Manresa ha registrat els últims tres mesos quasi la meitat de la pluja de tot un any

La sequera persisteix, però el canvi radical pel que fa a les precipitacions que hi ha hagut en els darrers tres mesos, ha deixat fins a 245,7 litres a Manresa, que suposen gairebé la meitat dels 540 litres que hi cauen de mitjana durant tot un any. Són dades de l’estació meteorològica de la Culla, i que van en consonància amb la pluja abundant registrada en el que portem de primavera en el conjunt de les comarques centrals, especialment a la meitat nord.

Tant el març com a l’abril i el maig, les pluges han superat la mitjana mensual a Manresa, especialment el març, en què es va multiplicar per tres la quantitat de precipitació caiguda, amb un total de 102 litres respecte als 37,3 que marca la mitjana històrica dels darrers 60 anys. A l’abril, aquesta mitjana es va superar lleugerament, i durant el maig la quantitat de precipitació ha tornat a ser abundant, però no tan disparada com el març. Aquest darrer mes s’han registrat a Manresa 78,3 litres, 20 més que els que hi ha de mitjana. En tot el trimestre, han caigut uns 100 litres més del que seria habitual per l’època.

Han estat pluges generoses i repartides, fins al punt que per trobar una precipitació acumulada tan abundant entre els mesos de març i maig a la capital del Bages, ens hem de remuntar a l’any 1984, en què van caure 249,6 litres, tan sols 4 litres més que ara. Hi ha hagut altres xifres similars però no tan elevades, com els 242,1 que hi va haver entre març i maig els anys 2013 i 2018, amb una quantitat de precipitació idèntica els dos anys en aquest període. En canvi, hi ha hagut primaveres seques com els 30,5 litres que van caure en aquests mateixos tres mesos el 2006 o els 44,3 de l’any anterior.

Evolució anual de la pluja a Manresa entre els mesos de març i maig / CASA DE LA CULLA

De l’escassetat a l’abundància

Les pluges que hi ha hagut des del març contrasten amb la forta sequera que s’arrossegava de fa tres anys (i que encara no s’ha revertit tot i les últimes precipitacions). Una tendència que ja s’havia perpetuat, i que només es va trencar el mes de juny passat, quan a Manresa van caure 147,9 litres (el maig ja havia estat generós, amb 63,4). Tanmateix, no n’hi va haver prou per pal·liar l’escassetat d’aigua que hi havia de feia temps, i encara menys amb el nou període de sequera que es va tornar a iniciar a l’estiu. De fet, ha caigut més aigua en aquests darrers tres mesos que tota la que s’havia acumulat entre el juliol i el febrer (ambdós inclosos).

Sense quantitats extremes

Tot i l’abundància pluviomètrica d’aquestes darreres setmanes, les quantitats de precipitació s’han mantingut dins la normalitat per l’època, tant a Manresa com en altres punts de les comarques centrals, amb l’excepció d’algunes petites inundacions per pluja intensa en períodes curts de temps.

Les pluges més importants d’aquest maig s’han situat per sota dels 40 litres en un sol dia a la majoria d’observatoris. Destaquen les pluges del dia 30, amb registres de fins a 35,8 graus a Guardiola de Berguedà, o els 30,7 del Santuari de Queralt (segons dades del Meteocat), i les que més s’hi acosten són les quantitats d’entre 20 i 30 litres d’algunes estacions meteorològiques els dies 5, 14, 18 o 24 de maig. Aquest darrer dia, a la capital del Bages van caure 24,7 litres en poca estona, la qual cosa va provocar algunes inundacions. Tanmateix, les xifres encara són lluny de les que es van registrar el 29 d’abril (50,1) o el 9 de març (52,4). En tots tres mesos, a Manresa ha plogut una quarta part dels dies.

A les comarques centrals, en general les pluges d’aquest mes de maig han estat abundants en el conjunt del territori, si bé ho han estat més com més al nord i en zones de muntanya (a banda d’algunes localitats del Bages). Destaquen la Seu d’Urgell o Guardiola de Berguedà, amb més de 80 litres acumulats, però també Port del Comte, Manresa o el Santuari de Queralt, n’han caigut entre 75 i 80 litres. En canvi, en punts de l’Anoia i el Solsonès s’han quedat a la meitat d’aquests registres, com els 27,1 de Solsona, els 33,2 d’Òdena, els 35,2 de Pinós, o els 40,2 dels Hostalets de Pierola. La Cerdanya també ha quedat lluny de les xifres d’altres zones de muntanya com el Berguedà o l’Alt Urgell.

