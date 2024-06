La parella de graules que hi havia en un arbre del Passeig de Manresa ha marxat a un altre lloc

Al passeig de Pere III de Manresa, a uns 50 metres de la plaça de Neus Català, van fer el niu en un arbre una parella de graules, una espècie de còrvid, que, tal com va explicar aquest diari, és un ocell que no és habitual a Manresa. Com que van fer la cria en aquest arbre, l’Ajuntament, guiat per una empresa especialitzada que l’assessora en el tema ocells, va anunciar que deixaria per al final aquest tram del Passeig a l’hora d’esporgar els arbres, treballs que va iniciar el 8 de maig passat i que inclouen tot el Passeig i la plaça Espanya.

Recentment, segons ha pogut saber aquest diari, un dels exemplars nascuts va caure del niu i va morir i l’altre ha marxat amb els seus pares, probablement a un altre lloc del municipi on hi hagi més menjar.

Es fa una poda de seguretat

Segons veïns del Passeig, el niu encara hi és, però buit, de manera que confien que l’Ajuntament procedeixi a podar els arbres per reduir el pol·len que generen. Sobre l’estil d’esporga que està fent en aquest cas, el consistori ha informat que és una poda de seguretat. Vol dir que «no és una poda general sinó que es revisen les branques que s’observa que poden tenir problemes estructurals i es traccionen per comprovar que no hi hagi risc de trencament. Les que el tenen, es retiren. També les que ja estan seques». Als arbres sense cap anomalia no se’ls fa cap actuació.

