Queixes al barri de Cal Gravat de Manresa per un pati interior de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

A Cal Gravat, darrere d’un dels blocs de pisos que donen a la plaça del barri manresà, que són habitatges de lloguer social, hi ha un pati interior propietat, com els pisos, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’associació de veïns fa un any i mig que demana a l’entitat de la Generalitat que el netegi, perquè està totalment abandonat, amb els perills que això comporta, fa notar, tant pel que fa a salubritat com al risc d’incendi.

Situació del pati interior / Infografia/Regió7

Rafel Guirado, president de l’Associació de Veïns de Cal Gravat, explica que, al voltant de la plaça, hi ha tres patis més que, en aquest cas, són de propietat privada perquè els blocs de pisos també ho són, que estan cuidats i que la diferència amb el de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya és palpable.

El pati interior abandonat està ple d’herbes, amb el perill que, si algú hi tira una botella de vidre o una burilla, és un polvorí. Hi ha fotos on es veuen els bancs i la font que hi havia fets malbé per la manca de manteniment.

Un banc totalment deteriorat envoltat d’herbotes / Arxiu/Associació de Veïns de Cal Gravat

Les instàncies no han rebut cap resposta

Veïns de cases particulars de dos carrers veïns que donen a aquest pati es van posar en contacte amb l’agència, que centralitza tot el que ofereix el Govern en matèria d’habitatge, per poder-hi entrar per netejar-lo. Com que els van dir que no, van decidir demanar ajuda a l’ens veïnal, que fa un any i mig que hi batalla amb «instàncies reiterades» i «trucades», explica Guirado, que no han rebut resposta. Diu que també va anar a trobar una tècnica de l’agència que regularment visita Manresa per atendre casos lligats als habitatges de la seva responsabilitat. Els va dir que presentessin una altra instància i ho van fer. Va ser el gener passat. Sense resposta.

Trossos de fusta al pati interior, que és un polvorí si hi ha un incendi / Arxiu/Associació de Veïns de Cal Gravat

El pati dona darrere els habitatges de la plaça que van dels números 13 al 16, construïts a mitjans dels anys 90. En les fotos que ha fet l’ens veïnal per documentar la seva denúncia es veu l’estat d’abandonament en què es troba, amb males herbes, vegetació descuidada i brossa, amb «la possibilitat elevada de risc d’incendi, plagues d’insectes i rates, i insalubritat».

En les instàncies presentades a l’agència, l’associació de veïns demana que «aquesta instància, juntament amb tot el material que aportem (imatges i plànol), es derivin al departament de Direcció Operativa de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge i que es realitzin les accions pertinents per resoldre aquesta situació».

El nul manteniment al llarg de tots aquests anys ha fet que s’hagi deteriorat molt l’espai. Als bancs que hi ha no s’hi pot seure perquè la fusta està molt malmesa, igual que tot l’entorn en general.

La font que hi van posat / Arxiu/Associació de Veïns de Cal Gravat

