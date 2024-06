La festa dels 45 anys de Regió7: una vetllada de fotomaton, records i ganes de celebrar

Fa 45 anys, Regió7 era en blanc i negre i no sortia a diari. Actualment, com ha assenyalat aquest vespre el conductor de l’acte dels 45 anys, el columnista del diari Pep Garcia, surt dos cops al dia (l’edició virtual i la de paper) i el blanc i negre fa dècades que va passar a la història. Abans i ara, però, les celebracions són iguals. Amb una colla de gent amb ganes de commemorar una efemèride. És el que han fet les prop de 200 persones reunides al jardí de la Torre Busquet.

Representants del món de l’empresa, de la cultura, de la universitat, de la sanitat, de la política. Extreballadors, treballadors, col·laboradors, opinadors, lectors tots d’«un diari collonut», com l'ha definit el director Marc Marcè. Si fa 45 anys s’hagués parlat d’Internet «haurien dit que era ciència-ficció», ha comentat l’alcalde Marc Aloy, que ha recordat el vell èxit Video Killed the Radio Star per remarcar que, a pesar de les amenaces i intrusismes, els diaris continuen vius.

A més de marxar amb una instantània del fotomaton a la butxaca -el fotògraf Pep Blancafort n'ha fet a més de 150 grupets-, una copa de la DO Pla de Bages per brindar i un exemplar del diari del dia, els assistents se n'han endut un bon piscolabis i un tros d’història. 45 anys donen per molt, i s'ha demostrat.