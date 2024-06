Una avaria elèctrica deixa sense llum 30.000 abonats de Manresa, Sant Fruitós i Navarcles

Una avaria elèctrica ha deixat sense llum aquest dijous al matí 30.000 abonats de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. La incidència, de curta durada, ha estat provocada per la desconnexió d'un transformador de la subestació de la carretera de Vic de la capital bagenca, segons han explicat fonts de la companyia Endesa a aquest diari.

L'avaria ha començat a les 11.39 minuts del matí i ha durat fins poc abans de les 12. Durant aquesta estona, diverses zones de Manresa s'han quedat a les fosques, com ara la carretera Santpedor i la part alta del Passeig Pere III, on molts comerciants han sortit a peu de carrer per comprovar si l'apagada només els afectava a ells o era general. També s'han quedat sense llum en punts de les Bases de Manresa, de Cal Gravat i del barri antic, com l'entorn de l'hospital de Sant Andreu.

La incidència ha activat els Bombers de la Generalitat per avisos d'ascensors encallats al carrer Pau Casals, Bartomeu, Ginjoler i a l'avinguda de les Bases. A Sant Fruitós també hi ha hagut un altre avís per obertura d'ascensor al carrer Sallent.

Endesa ha informat que en aquests moments s'està estudiant quina ha estat la causa de l'avaria.