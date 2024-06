Manresa va ser la ciutat gran amb més barracons per habitant el curs 2022-2023

Manresa va ser la ciutat gran catalana que va tenir proporcionalment més barracons en centres educatius durant el curs 2022-2023: un per cada 3.477 habitants.

En total n’hi havia 23 distribuïts en vuit centres educatius. A Barcelona, per exemple van ser 20 en dotze.

Si es fa la comparativa amb les altres ciutats catalanes de més de 50.000 habitants el resultat és que la segona va ser Viladecans, un per cada 4.142 habitants; Girona, 4.586; Tarragona, 5.486; Reus, 7.398; Mataró, 10.011; Sabadell, 10.855; Rubí, 11.142; Sant Cugat, 11.376; Badalona, 12.460; el Prat de Llobregat, 13.030; Santa Coloma de Gramenet, 13.536; l’Hospitalet, 15.916; Terrassa, 17.423; Granollers, 21.030; Lleida, 24.135; Cornellà, 29.982; Vilanova i la Geltrú, 33.924; Mollet del Vallès, 52.493; Sant Boi, 65.150 i Barcelona, 82.764.

Si no es comptabilitza per habitants sinó pel nombre, els 23 barracons de Manresa només es van veure superats pels 26 de Tarragona. Amb 23 mòduls prefabricats també hi havia la ciutat de Girona, amb vint, Barcelona i Sabadell. La resta en tenien menys.

Si es tenen en compte totes les poblacions catalanes, el conjunt d’escoles públiques van tenir 979 barracons durant el curs 2022-2023, segons dades d’Educació facilitades arran de diverses preguntes parlamentàries de Vox.

Salt, Tarragona i Manresa

Pràcticament la meitat dels mòduls prefabricats, 428, es van fer servir com a centres educatius. Un total de 412 escoles van allotjar els prop de 1.000 barracons, amb el Gironès i l’Alt Empordà com a comarques que lideren el rànquing.

Salt va ser el municipi que en va acumular més, juntament amb Tarragona, amb 26, seguides de Manresa (23), Girona (23), Sabadell (20) i Barcelona (20).

O sigui que si no es fa la comparativa amb relació a les ciutats de més de 50.000 habitants sinó a totes les poblacions catalanes, Manresa apareix després de Salt i Tarragona, o sigui, en posicions capdavanteres.

Per comarques la cosa canvia i la situació de Manresa no es fa extensiva al conjunt del Bages.

El miler de barracons existents el curs 2022-2023 es van situar a 412 centres docents de 35 comarques. El Vallès Occidental és la que va tenir més escoles afectades, amb 31, seguida del Baix Llobregat (30) i el Barcelonès (28). L’Alt Empordà i el Maresme en van sumar 27 cadascuna.

Si es compta pel nombre de mòduls prefabricats la primera comarca és la del Gironès amb 86 seguida de l’Alt Empordà amb 72. Després venen el Vallès Occidental (67), el Maresme (67), el Barcelonès (65) i el Baix Llobregat (63) superen la seixantena, i els segueixen la Selva (53), el Vallès Oriental (53) i el Baix Camp (53).

A més distància hi ha la comarca del Bages amb 47 mòduls prefabricats.

Barcelona és el municipi amb més escoles que tenien mòduls prefabricats, amb 12, seguida de Manresa (8), Mataró (7), Sabadell (7) i Badalona (7). Un total de 263 municipis van allotjar-ne.

